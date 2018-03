Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi membri ai TNL au mers, sambata, sa protesteze in fata Salii Palatului, acolo unde se desfasura Congresul PSD. Acestia au pregatit, simbolic, mai multe bilete pentru plecarea din tara a liderilor social-democrati.

- Sute de oameni protesteaza la aceasta ora vizavi de Sala Palatului, in fata lor fiind un cordon de jandarmi. Scandarile se aud pana in cladire, iar delegatii la Congresul PSD se uita de la ferestre. Protestatarii scandeaza ”Hotii”, ”Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”, ”Condamnat penal, mars…

- Protestatarii din fața Salii Palatului au primit intariri. Jurnaliștii Rareș Bogdan și Malin Bot au venit in mijlocul protestatarilor și au ținut sa-i transmita mesaje lui Liviu Dragnea.Rareș Bogdan l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca face toate eforturile pentru a inchide Realitatea TV, tocmai…

- Congresul PSD a adunat sambata, in fata Salii Palatului, sustinatori din toata tara ai partidului care detine puterea. Reporterul Evenimentului Zilei, Mihnea Petru Parvu, i-a intervievat pe cativa dintre acestia, dar reactiile acestora lasa mult de dorit.

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a ajuns, sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.

- Irina Alexandra Tanase se afla alaturi de președintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul la care participa peste 4.000 delegați din intreaga țara in care se va alege o noua conducere a partidului. Iubita lui Dragnea a ajuns la Sala Palatului impreuna cu premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei,…

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria citata de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, o persoana a fost…

- Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa nu si pentru presedintele partidului.

- Cei trei protestatari de la Sala Palatului dusi la sectia de politie de jandarmi au fost amendati pentru tulburarea ordinii publice si pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu, a anuntat Jandarmeria. Potrivit sursei citate, o persoana a fost amendata…

- Aceștia protestau in fața Salii Palatului, acolo unde avea loc Congresul PSD. "Am fost ridicați abuziv. Nu am fost legitimați. Nu ni s-au comunicat motivele pentru care am fost luați. Ne-au agresat. Alex este lovit. Un civil l-a luat și l-a trantit. Pe mine și pe Florin Badița ne-au tarat…

- O persoana imbracata in negru, cu o gluga pe cap, a fost vazuta pe un bloc din fata Salii Palatului. Persoana in cauza pare a fi un fotograf, inzestrat cu un obiectiv foto de mari dimensiuni. Pentru a evita orice neplaceri, organizatorii au apelat la politie. SURSA: stiripesurse.ro

- Congresul PSD a inceput! Tensiunea este maxima, lupta pentru principalele functii de conducere la fel. Reporterul Evenimentului zilei, Mihnea Petru Parvu a surprins atmosfera din afara Salii Palatului, in fata careia s-au adunat simpatizantii social-democratilor.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat fata de protestul care are loc sâmbata în fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, spunând ca nu trebuie încurajat un climat de ura si

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.Intrebat cu ce ganduri vine la Congresul…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- In conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, in data de 10 martie a.c., se va organiza si desfasura un congres in incinta Salii Palatului. Potrivit Brigazii Politiei Rutiere Bucuresti, debarcarea si imbarcarea participantilor se va face pe banda…

- Realizatorul Realitatea TV Rareș Bogdan a precizat ca postul tv va organiza un studio in fata Salii Palatului, sambata, de la ora 11, la Congresul PSD. Acest anunt a venit dupa ce Realitatea TV a fost interzisa la Congresul PSD."Mi se pare o actiune extrem de grava de incalcare a libertatii…

- Patru protestatari, printre care si un fost jurnalist, au fost ridicati de jandarmi din fata sediului PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv al partidului. Unul dintre ei a stat aproximativ jumatate de ora catarat intr-un copac, dar in cele din urma a coborat si a fost dus la sectie. Potrivit…