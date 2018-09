Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ambasador britanic la Uniunea Europeana, Ivan Rogers, a avertizat vineri ca riscul unei crize provocate de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar este mai mare decat situatia cu care se confrunta in prezent pietele financiare, transmite Reuters, care citeaza cotidianul The Guardain.…

- Peste trei sferturi dintre britanici cred ca Guvernul de la Londra are o abordare eronata in negocierile pe tema Brexit, 74% sunt nemultumiti de activitatea premierului Theresa May, iar 50% dintre cetateni vor un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la UE, arata un sondaj de opinie.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat joi ca cetațenii ar trebui sa se simta asigurați, nu alarmați de planurile Guvernului de a crea o rezerva de medicamente pentru a fi pregatiți in cazul in care Marea Britanie parasește Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Mai…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, marti, ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…

- Premierul britanic Theresa May și-a amenințat oponenții din Partidul Conservator ca va declanșa alegeri anticipate in vara daca aceștia voteaza impotriva planurilor Guvernului de la Londra privind politica vamala post-Brexit, relateaza presa britanica, citata de agenția Reuters. Cotidianul…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca nu are niciun dezacord cu Londra privind atitudinea ce trebuie adoptata in legatura cu Brexit-ul, opinie exprimata la o zi dupa publicarea in cotidianul The Sun a unui interviu cu liderul de la Casa Alba foarte critic referitor la strategia…

- Viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie are nevoie de claritate in 'fiecare aspect' al sau, a subliniat premierul olandez Mark Rutte, dupa intalnirea avuta marti, la Haga, cu omologul sau britanic Theresa May, transmite Reuters. Intalnirea intre Mark Rutte si…