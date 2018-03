Stiri pe aceeasi tema

- Galati, 26 mar /Agerpres/ - O echipa formata din patru cadre universitare de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din cadrul Universitatii Dunarea de Jos din Galati a obtinut in premiera nationala un produs inovator - parizer din carne de porc si srot de catina, fara adaos de nitriti,…

- Un grup de profesori din Galați au inventat parizerul fara adaos de nitrit, aditivul cancerigen fiind înlocuit cu șrot de catina. Adaosul de nitrit este folosit în industria carnii pentru fixarea culorii, dar cei patru profesori de șa Universitatea ”Dunarea…

- Un produs alimentar inovativ a fost realizat de o echipa de patru profesori de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, fiind vorba despre un parizer din carne de porc cu șrot de catina, fara adaos de nitrit. Cu acest produs echipa a castigat…

- Patru profesori de la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati au inventat parizerul fara adaos de nitrit. Alimentul facut cu carne de porc si srot de catina a fost premiat deoarece in compozita sa nu se mai gaseste azotitul de sodiu, un aditiv cancerigen utilizat in industria carnii.

- O premiera binevenita in educația romaneasca a prins contur la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galați. Sportul minții, șahul, a devenit specializare de sine statatoare, pentru prima data la o universitate din Romania....

- Incepand cu data de 16 martie, pescarii sportivi care ajung, in Delta Dunarii pentru a prinde stiuca sunt obligati, pentru prima data in istoria Rezervatiei, sa redea mediului natural exemplarele capturate, dupa ce anul trecut pescarii comerciali au depasit cu peste 47,6 tone cota alocata de autoritati.Pescuitul…

- VIITORUL THALEI SUNA BINE … Miercuri, 21 martie, de la ora 18,30, barladenii sunt invitati la spectacolul „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, spectacol de licenta al anului III, actorie, clasa Lector univ. dr. Florin Toma, Asistent univ. dr. Radu Andrei Horghidan, Facultatea de Arte din cadrul…

- Compania daneza Zenvo Automotive A/S a prezentat la Salonul Auto de la Geneva un nou supercar numit TSR-S. Automobilul este mai degraba o versiune omologata pentru circulatia pe drumurile publice si imbunatatita a modelului TSR, un prototip facut doar pentru circuite.

- Compania Coca-Cola planuieste, dupa 130 de la lansare, realizarea primei bauturi alcoolice, care va fi comercializata in Japonia, pe baza unui amestec cu populara Chu-Hi. Chu-Hi este un amestec de alcool distilat cu diverse sucuri - de la kiwi la yuzu - este comercializata in intreaga tara.

- Sud-coreenii de la SsangYong au dezvaluit la Geneva Motor Show crossover-ul conceptual e-SIV (Electronic Smart Interface Vehicle). Noutatea este un model strategic pentru companie si demonstreaza abordarea viitoare in ceea ce privește vehiculele electrice, conectivitatea și condusul autonom.

- Printre toate noutatile de serie, prezentate de Hyundai la Salonul Auto de la Geneva, compania sud-coreeana a dezvaluit pe neasteptate un concept spectaculos numit Le Fil Rouge (din franceza „Firul Rosu").

- McLaren Automotive, constructorul britanic de mașini super sport premium, a prezentat in cadrul Salonului Auto de la Geneva o noua versiune pentru modelul Senna – GTR Concept. La standul marcii automobilul era in centrul atentiei si iata de ce.

- Lexus gazduiește debutul mondial al noului UX la Salonul Auto de la Geneva, un crossover spiritual, conceput in mod expres pentru exploratorul urban modern care cauta un stil de viața de lux, proaspat, contemporan și dinamic.

- La un an dupa premiera mondiala a prototipului SEDRIC (SElf DRIving Car) la Salonul Auto Internațional de la Geneva in 2017, grupul Volkswagen a prezentat cea mai recenta versiune a conceptului sau mobil pentru condusul complet autonom – autobuzul scolar SEDRIC.

- Mercedes-AMG a prezentat in cadrul Salonului Auto de la Geneva un noul model – Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Acesta promite sa ofere experiențe de conducere in noi dimensiuni și extinde familia de modele AMG.

- Jaguar a prezentat in seara zilei de 1 martie in Graz, Austria, in cadrul unui eveniment special si in compania prezentatorului TV, comediantului Jack Whitehall, primul sau electromobil numit I-PACE. Noul model este si un al treilea membru al familiei de SUV-uri PACE. Aceasta masina electrica care se…

- Cea de-a opta generație Audi A6 (C8) iși sarbatorește astazi premiera mondiala cu un design complet nou și cu o serie de noi tehnologii, printre care si cele gasite in modele mai superioare, prezentate anterior, cum ar fi A8 și A7 Sportback.

- Premiera de la Hyundai. Constructorul sud-coreean a ales piata europeana pentru a lansa in premiera mondiala primul sau SUV subcompact complet electric – Kona Electric sau cum mai este numit Kona EV.

- Trio-ul de utilitare noi, pregatite de grupul auto francez PSA, este acum complet! Dupa ce am fost martorii prezentarii noilor generatii Citroen Berlingo si Opel Combo, astazi a fost dezvaluit noul Peugeot Partner in varianta pentru transportul de pasageri, dar care poarta un nume complet diferit –…

- A sosit ziua! Hyundai a prezentat in Coreea de Sud, oficial, noua generatie a SUV-ului Santa Fe. Modelul a devenit local atat de popular incat in doar opt zile de la startul inregistrazii comenzilor s-au adunat peste 14.000 de cereri.

- Oficial, compania Porsche anunta ca a imbunatațit potențialul de performanța al modelului 911 GT3 RS printr-un facelift! Modelul sport este ultimul din familia 911 care primeste un update din punct de vedere estetic si tehnic, inainte de premiera noii generatii care este programata pentru sfarsitul…

- Un barbat din Galati care a fost mușcat de un caine comunitar intr-o statie de autobuz va fi despagubit de primarie. Judecatorii au decis sa-i acorde 4.300 de euro, dupa ce omul a ramas cu o infirmitate.

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu va fi prezentat astazi in cadrul Festivalului International de la Berlin, in sectiunea Forum, potrivit unui comunicat de presa al producatorului. Filmul porneste de la ideile unui functionar din Vaslui care are curajul sa isi puna intrebari despre regulile…

- Zis si facut, grupul auto francez PSA incepe sa ne prezinte un trio de modele care vor lua cu asalt segmentul vehiculelor comerciale usoare, dar care vor fi disponibile si in variante dedicate transportului de pasageri.

- De la lansarea sa din 1995, Mercedes-Benz Sprinter a redenumit o intreaga clasa de autovehicule datorita calitatilor sale remarcabile. Pe 6 februarie 2018, cea de-a treia generatie a unuia dintre cele mai bine comercializate autovehicule comerciale usoare a fost prezentat, in premiera mondiala, in noul…

- Program incarcat in acest an pentru Mercedes-Benz la cea de-a 88-a editie a Salonului Auto de la Geneva. Pe langa debutul public al noii generatii A-Class, noii generatii G-Class si a versiunii sport AMG G 63, avem confirmarea ca va fi prezentat noul Mercedes-AMG GT Coupe cu patru uși.

- Zis si facut! Dupa prezentarea noii generatii Mercedes-Benz G-Class, creatorii modelului au promis ca putin mai tarziu in acest an vom vedea si versiunea de performanta G 63 AMG. Acest timp a venit si iata ca noul Mercedes-AMG G 63 a fost dezvaluit oficial!

- In premiera mondiala, una dintre semifinalele Eurovision va fi transmisa in direct de un post de televiziune de la aproape 100 de metri adancime, din Salina Turda. Evenimentul are loc, duminica 11 februarie, de la ora 21.00, in mina Rudolf, si va putea fi urmarit la televiziunea publica.

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse.Noul cod rutier, publicat in Monitorul Oficial…

- Este fara precedent! O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor

- Fotocredit: Mazda Mazda va prezenta in premiera mondiala la Geneva versiunea restilizata Mazda6 Combi - model ce preia toate modificarile estetice și tehnologice dezvaluite de japonezi odata cu lansarea variantei Sedan facelift . Pe langa noua Mazda6 vor mai putea fi admirate la salonul elvețian…

- Noua generatie Mercedes-Benz Sprinter a debutat in aceasta seara in Germania. Modelul utilitar, care s-a bucurat de mult succes din 1995 si pana in prezent, are acum un nou design exterior, un habitaclu modificat complet, mai multe tipuri de caroserii si ampatamente, dar si un pret de start destul de…

- Petru Alexe, profesor la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati, a efectuat mai multe studii despre nivelul de stres pe care il au animalele si pasarile in timpul cresterii si la momentul sacrificarii, care se transmite ulterior la om, concluzionand ca efectul este devastator asupra…

- Noul Mercedes-Benz A-Class a fost prezentat! Dupa cum s-a remarcat anterior, compacta germana si-a pastrat caracterul tanar și dinamic, insa pe langa asta a devenit mai matura și mai confortabila decat oricand. Fiind produs de o marca premium, hatchback-ul german reprezinta luxul modern in clasa compacta…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP.Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in…

- Prin intermediul acestor harti vor fi identificate, localizate si delimitate zonele expuse la cutremure si alunecari de teren, urmand ca apoi sa fie realizate planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism, astfel incat sa poata fi luate masuri pentru atenuarea riscurilor de pierderi de vieti omenesti…

- Clubul Harunustaspor, care evolueaza intr-un campionat regional de amatori din Turcia, a achizitionat un jucator folosind criptomoneda Bitcoin, o premiera. Potrivit presei din Turcia, Omer Faruk Kiroglu, in varsta de 22 de ani, a acceptat o oferta de 0,0524 Bitcoin (aproximativ 431 de euro) si 2.500…

- Câțiva profesori ai Facultații de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati au realizat, în urma unor studii elaborate de laborator, un nectar probiotic de dovleac, cu beneficii uluitoare.

- Doua maimute au fost clonate in premiera mondiala intr-un laborator din China, cu aceeasi metoda prin care a fost creata oaia Dolly - transferul nucleului unei celule somatice. Oamenii de stiinta spun ca populatiile de maimute identice genetic vor fi folositoare in cercetarea unor boli ale oamenilor,…

- Doua maimute au fost clonate in premiera mondiala intr-un laborator din China, cu aceeasi metoda prin care a fost creata oaia Dolly - transferul nucleului unei celule somatice. Oamenii de stiinta spun ca populatiile de maimute identice genetic vor fi folositoare in cercetarea unor boli ale oamenilor,…

- Drona salvamar Little Ripper a salvat, in premiera pentru un astfel de aparat de zbor, doi adolescenti de la inec in Australia.Salvamarii testau drona in apropiere de Lennox Head, in New South Wales, cand au fost alertati ca sunt persoane in apa care au nevoie de ajutor. Fara sa stea pe ganduri au trimis…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Prima salvarea acvatica folosind o drona a avut loc joi in Australia, unde mașinaria a salvat viețile a doi inotatori adolescenți care au fost prinși de valurile foarte agresive pe coasta de est a țarii, scrie presa locala.

- Compania Volkswagen a prezentat in cadrul Salonului Auto de la Detroit, asa dupa cum a promis, noua si cea de-a saptea generatie a sedanului Jetta. Automobilul nu numai ca este construit pe baza unei platforme noi, ci si a devenit mai asemanator modelelor varf de gama.

- Noua generatie Mercedes-Benz G-Class a fost prezentata in aceasta noapte in cadrul Salonului Auto de la Detroit, SUA. Dupa ce ieri am publicat in exclusivitate pentru presa auto din spatiul romanesc, primele informatii si imagini oficiale, revenim acum cu toate detaliile despre noul SUV asa dupa cum…

- Premiera mondiala ... Eurovision in Salina Turda! Cea mai spectaculoasa semifinala naționala a prestigiosului eveniment muzical va avea loc la 100 de metri sub pamant, in fosta mina de sare, anunța TVR Cluj. Aceasta va fi transmisa in direct de Televiziunea Romana duminica 11 februarie de la ora 21,00.…

- Mișcare-șoc, în plin scandal politic! Potrivit informațiilor aparute, Adrian Nița este noul purtator de cuvânt al PSD Piatra-Neamț. Decizia a fost anunțata astazi, 12 ianuarie, într-o conferința de presa ce a avut loc la sediul PSD. „M-am alaturat…

- Lucrarea va fi executata la Santierul Naval Damen din Galati, beneficiara fiind firma CEMEX UK Marine Limited, cel mai important jucator din industria britanica a materialelor de constructii. Nava va avea 103 metri lungime si peste 7.000 de tdw.

- Compania Hyundai a organizat astazi, 9 ianuarie, in cadrul expozitiei de consumabile CES 2018 din orasul Las Vegas, premiera unui nou electromobil care ruleaza pe baza de hidrogen. Masina a fost numita NEXO si va inlocui in gama modelul Hyundai ix35/Tucson Fuel Cell.

- Exista viața dupa sarbatori pentru brazii de Craciun? Raspunsul afirmativ vine de la Galați, acolo unde autoritațile locale au gasit o soluție. Pomii de iarna sunt transformați in ingrașaminte pentru plante, care vor fi impraștiate in parcurile din oraș.