Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Bucur a facut declarații despre revenirea sa la carma emisiunii "Viisuri la cheie", de la pro TV. La inceputul anului 2018, Dragoș Bucur parasea Romania, impreuna cu toata familia, pentru noi provocari pe partea de actorie. Dupa circa un an petrecut la Amsterdam, actorul s-a intors in țara și,…

- Actorul Dragoș Bucur a revenit din 11 septembrie in emisiunea Visuri la cheie de la Pro Tv. Iata ce ne-a spus prezentatorul despre unul dintre cele mai emoționante cazuri pe care le-a avut, alaturi de echipa sa. Vezi clipul video! „Am cunoscut o familie formata din doua persoane – o nepoata si un…

- Faptul ca Dragoș Bucur s-a intors la carma emisiunii „Visuri la cheie” nu a luat pe nimeni prin suprindere, mai ales ca publicul oricum il asocia cu reality-show-ul de la PRO TV. Totuși, au existat și voci care au spus ca revenirea lui s-a produs ca urmare a unei oferte financiare tentante. Actorul…

- Actorul Dragoș Bucur, care revine in postura de prezentator al emisiunii Visuri la cheie, a vorbit despre relația pe care a avut-o și o are cu colegii sai din Pro TV. Dragoș Bucur a marturisit, intr-un interviu pentru click.ro, ca nu s-a certat niciodata cu oamenii din trust. El a vorbit și despre cum…

- Actorul Dragos Bucur (42 de ani) se intoarce din 11 septembrie pe micile ecrane, la Pro TV, cu un nou sezon al emisiunii „Visuri la cheie”, show de la care a absentat un sezon. Click! a stat de vorba cu prezentatorul emisiunii depre proiect, despre colegii lui, dar și despre familia sa superba. Click!:…

- Unele dintre cele mai iubite emisiuni, precum Vocea Romaniei, MasterChef și Visuri la Cheie, revin din aceasta toamna pe micile ecrane. Pe langa producțiile atat de apreciate de public, telespectatorii vor avea ocazia sa se intalneasca cu personaje noi in „Profu” sau „Șef sub acoperire”. Rețeta pregatita…

- Emisiunea "Visuri la cheie", prezentata de Dragos Bucur, revine la Pro TV cu sezonul 6 incepand din 11 septembrie, de la ora 20.30, scrie news.ro.In acest sezon, Dragos Bucur alaturi de echipa formata din Alina Vilcu, Cristina Joia, Laura Boghiu, Omid Ghannadi si Valentin Ionascu, vor ajuta…

- Saptamana aceasta, emisiunea La Maruța incheie cel de-al 11-lea an de emisie. Vineri, 19 iulie, Catalin Maruța impreuna cu echipa sa vor intra in vacanța și vor puncta asta printr-o ediție speciala. De-a lungul celor peste 7 luni de emisiuni zilnice, in direct, provocarea i-a definit pe toți membrii…