Cati someri avea judetul Maramures la sfarsitul lunii decembrie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- 7.891 persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Teleorman in Social / on 09/01/2019 at 12:07 / In perioada ianuarie – noiembrie a anului 2018, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost incadrate in munca 7.891…

- La sfarșitul lunii octombrie in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea erau inregistrați 4655 șomeri (din care 2380 femei), rata șomajului fiind de 2,91%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,11%, in aceasta ...

- In primele luni ale anului 2018 (ianuarie-aprilie) rata somajului a avut o evolutie crescatoare in judetul Maramures, inregistrand o crestere de la 3,09% in luna ianuarie, la 3,12 % in luna aprilie. Luna mai 2018 a avut o scadere a acesteia de pana la 3,04%. Incepand cu luna iunie rata somajului are…

- La sfarșitul lunii octombrie 2018, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba erau inregistrați 5656 șomeri (din care 2574 femei), rata șomajului fiind de 3,36%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,33%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- La sfarșitul lunii octombrie 2018, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba erau inregistrați 5656 șomeri (din care 2574 femei), rata șomajului fiind de 3,36%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,33%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii august 2018, in judetul Alba, a fost de 5690 persoane, in creștere cu 11 persoane (+0,2%) comparativ cu luna iulie 2018 și in scadere cu 354 persoane (-5,9%) comparativ cu luna august 2017. Cel mai mare numar de someri inregistrat in luna august 2018…

- Potrivit datelor furnizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii iunie 2018 era de 6.247 persoane, in crestere cu 193 persoane fata de luna precedenta, si in scadere cu 786 persoane fata de luna iunie 2017, se arata intr-un raport al…

- La sfarșitul lunii septembrie 2018, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Mehedinți erau inregistrați 8.691 șomeri (din care 3.599 femei), rata șomajului fiind de 8,35%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 8,37, in ...