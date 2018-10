Stiri pe aceeasi tema

- Marti, euro a scazut la 4,6670 lei. Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4,0662 lei la 4,0802 lei. Cursul francului elvetian a crescut de la 4,0897 lei la 4,0919 lei. Lira sterlina a scazut de la…

- Aproape jumatate dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE, iar in cazul unui referendum pe aceasta tema, 65% ar vota pentru ramanerea in Uniune, conform unui Eurobarometri facut public miercuri de Parlamentul European.

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat ca 20,41% din alegatori au participat la Referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii casatoriei drept uniunea dintre un barbat si o femeie. Pragul de validare a consultarii populare, de 30%, nu a fost …

- Presedintele PSD Liviu Dragnea se intreaba retoric de ce procurorii nu sunt ingrijorati de violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei si in loc sa ancheteze protestarii violenti, ancheteaza jandarmii, care au procedat corect. Dragnea a spus ca jandarmii probabil sunt deja timorati,…

- Patru tenismeni romani, Dragos Dima, Adrian Ungur, Victor Cornea si Nicolae Frunza, figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului challenger Sibiu Open, dotat cu premii totale de 43.000 de euro, care are loc saptamana aceasta. Dragos Dima a intrat gratie clasamentului sau, Adrian…

- Aproape sase din zece angajati romani admit ca fac cumparaturi online in timpul orelor de program cel putin odata pe luna, iar un angajat aloca in medie o ora si jumatate lunar pentru cumparaturile online de la birou, arata un sondaj desfasurat de

- Mai mult de jumatate din angajatii romani fac cumparaturi online in timpul orelor de program, arata cel mai recent studiu facut de platforma de recrutare BestJobs. Cei mai multi dintre acestia folosesc telefonul personal pentru a face achizitii online.

- Circa 55% dintre romani si-au exprimat dorinta de a lucra in strainatate, iar cei mai multi dintre respondentii romani care si-ar dori sa lucreze intr-o alta tara au sub 30 de ani si au studii superioare, conform unui studiu realizat la nivel international de catre Bestjobs si The Boston Consulting…