Rezultatele referendumului pentru familie, care se va desfașura sambata și duminica, vor putea fi validate nu dupa formula obișnuita a majoritații de 50+1, ci doar cu voturile exprimate de cel puțin 25% din totalul alegatorilor cu drept de vot. Potrivit modificarilor facute, in 2013, la Legea 3/2000 privind organizarea referendumului, trebuie ca cel puțin 25%