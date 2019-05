Cati romani produc energie in retea, in ziua de astazi?

In Romania exista in prezent in jur de 70 de prosumatori, adica persoane fizice care isi asigura o parte din consumul de energie din productie proprie si livreaza excesul in retea, a declarat, vineri, Gabriela Munteanu, sef serviciu reglementari tehnice in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).



Ea a participat la lansarea Ghidului Prosumatorilor, elaborat de Asociatia Energia Ta, cu sprijinul Engie.



"In acest moment exista circa 70 de prosumatori racordati, cu tot atatea contracte de vanzare-cumparare a energiei in retea", a anuntat reprezentanta ANRE.



