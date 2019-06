Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 s-a impus in fața Angliei U21, scor 4-2, a doua partida din Grupa C de la EURO 2019. Romania U21 va juca luni, de la ora 22:00, contra Franței U21. Meciul va incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TVR 1 și TVR HD Romania U21 a facut o repriza secunda perfecta,…

- Romania are echipa, Romania are viitor! Dupa ce au invins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victima la Campionatul European de tineret invingand cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din penalti), Hagi (85'), Coman (89' - contribuție imensa a portarului…

- Pagina oficiala de Facebook a Campionatului European under 21 a prezentat, dupa victoria obtinuta de tricolori in meciul cu Anglia, scor 4-2, mai multe imagini cu bucuria jucatorilor, cu mesajul: “WOW! Romania”.

- Romania U21 a invins Anglia U21, scor 4-2, in al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar Ianis Hagi a vorbit imediat, la TVR, dupa succesul imens inregistrat la Cesena, care ii duce pe tricolori foarte aproape de semifinalele turneului final."Gandul nostru a fost sa caștigam…

- Romania U21 a invins Anglia U21, scor 4-2, in al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar fanii englezi s-au aratat complet nemulțumiți de prestația favoriților.In cadrul live text-ului BBC, fanii englezi si-au iesit din minti pe final: "Wow. Ce se intampla cu defensiva asta?…

- Vineri seara, de la ora 19:30, Romania disputa un meci foarte important la Campionatul European U21, impotriva reprezentativei de tineret a Angliei. "Tricolorii" lui Mirel Radoi au invins Croația in prima etapa a grupelor (4-1), in timp ce englezii au cedat dramatic in fața Franței (1-2), dupa un gol…

- Selectionata Frantei a invins dramatic echipa Angliei cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, la Cesena, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, in care se...

- Echipa nationala de tineret a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European de tineret, competitie la care participa pentru prima oara dupa 21 de ani. Meciul va avea loc la Serravale (San Marino), de la ora 19.30. In al doilea meci al grupei se vor intalni Anglia si Franta, de la ora 22.00, la Cesena.…