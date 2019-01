Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau 12 romani s-a rasturnat marți dimineața in zona de nord a Germaniei. Zece persoane au fost ranite, trei dintre ele necesitand transportarea la spital. Viața acestora nu este pusa in pericol....

- Echipa formata din Romeo Popa, Teofil Vlad, Zsolt Torok au reușit sa cucerreasca în oar noua zile Muntele Pumori, unul din cele mai emblematice și dificile piscuri din regiunea Solu Khumbu, care se afla în vecinatatea muntelui Everest, pozitionat chiar fața în fața cu acesta.…

- 80% dintre romani sunt invidiosi pe prieteni, vecini si chiar pe rude. Aceasta este concluzia unui studiu national ce masoara comportamentele si emotiile ... The post 80% dintre romani sunt invidiosi pe colegi, prieteni, vecini si chiar pe rude appeared first on Renasterea banateana .

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrage atentia asupra unei noi campanii de tip phishing scam care se deruleaza, in aceste zile, prin intermediul retelei de socializare Facebook, potrivit Agerpres. Intr-un mesaj postat pe Facebook, specialistii romani…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat la începutul acestei saptamâni ca a fost autorizata la plata o suma de 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri.„În noaptea aceasta am autorizat la plata 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri. Azi…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect legislativ initiat de mai multi parlamentari, prin care se instituie ziua de 16 iunie drept Ziua limbii romani. La aceasta data se vor organiza anual manifestari culturale in localitatile in care exista comunitati de romi.

- Ultimul raport al Bancii Mondiale reitereaza din nou incompetenta invatamantului romanesc. Concret, documentul arata ca din cei aproximativ 12 ani de formare in sistemul educational, 3 ani si 4 luni reprezinta un interval pierdut, in care tinerii nu invata nimic.

- Dansul sportiv romanesc ataca cele mai inalte culmi ale acestui sport pe toate meridianele lumii. Astfel, in acest weekend, pe 13 și 14 octombrie, vine randul Seniorilor I sa demonstreze in ring maestria școlii de dans sportiv romanesc. Și nu o vor face oriunde ci la Campionatele Mondiale de Seniori…