- Asociatia Agent Green este, probabil, cea mai cunoscuta organizatie neguvernamentala romaneasca pentru protectia mediului, infiintata cu noua ani in urma pentru a lupta pentru conservarea biodiversitatii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a raspuns, luni, sindicatelor din sistemul sanitar care ameninta cu declansarea grevei generale, ea spunand ca ar fi “o ipocrizie” sa inceapa protestele, in conditiile in care veniturile nete ale cadrelor medicale vor creste. “Stiu ca sunt nemultumiri, dar acel…

- Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis presei, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Din cele 19,644 milioane de persoane care la…

- China este lider mondial in clasamentul tarilor care gazduiesc cei mai multi miliardari. Numarul miliardarilor in China, conform versiunii jurnalului „Hurun” (analogul chinez al „Forbes”), a crescut, in anul 2017, cu 35%, pina la 819 miliardari. Clasamentul celor mai bogati oameni ai lumii „Hurun Global…

- Presedintele american Donald Trump a cazut 222 de locuri in topul anual Forbes al celor mai bogati oameni ai planetei, dupa ce valoarea estimata a averii sale a scazut de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde, scrie BBC.Revista Forbes sustine ca acest lucru este partial cauzat de scaderea…

- Ora 9:00, dimineața zilei de marți, 6 martie 2018. Primarul Catalin Flutur are zi de audiența. S-au inscris și 13 persoane, cetațeni ai municipiului reședința de județ care doresc sa-i aduca la cunoștința condițiile in care traiesc de deja patru ani de zile.

- Autor: Petru ROMOȘAN Un tanar prieten, unul care conteaza mult pentru mine, ale carui opinii ma intereseaza realmente, imi spune direct, fara menajamente, stie, de altfel ca are usa deschisa : „Va citesc de ceva vreme, ma rog, aveti dreptate, lucrurile merg prost la noi, catastrofal, dar asta o stie…

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- Coruptia ramane un fenomen atotprezent in tarile post-sovietice si in cele din Balcani, arata ultimul raport al organizatiei internationale Transparency International privind coruptia in lume.

- Un cutremur cu magnitudinea epicentrala de moment 5, reevaluat la 4.8 grade a avut loc, la 01.41 Ora Romaniei, in Bulgaria, la numai 10 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 42.03 N ; 24.88 E la 148 km SE de Sofia pop: 1,153,000…

- Undeva, Jean d’Ormesson vorbește despre vertijul lumii ca despre o combinație de iubire și neințelegere. Cind iubești lumea cu patima, dar nu ințelegi nimic din ea, te cuprinde vertijul lumii. Autorul splendidului „Jidov ratacitor” marturisește ca a fost cuprins de acest vertij la tinerețe, cind nu…

- "Va vad debusolati deja, nu sunteti in regula. Am o veste buna pentru voi: mai aveti doar trei incercari", spune Dan Negru, care ii avertizeaza ca fiecare an pierdut inseamna in aceasta runda 3.000 de lei in minus.

- Exista o forta ascunsa care se afla in spatele evenimentelor din secolele trecute? A fost cursul istoriei condus de un mic grup de oameni care au avut interese comune? Tablourile si fotografiile marilor oameni de-a lungul istoriei au dezvaluit o caracteristica comuna care-i leaga intre ei. E doar o coincidenta…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat, duminica, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din Capitala, zeci de oameni venind sa-si ia ramas bun de la istoric. Intelectuali si personalitati importante au fost alaturi de marele istoric pe ultimul drum: Andrei Plesu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu,…

- Numarul taxelor, tarifelor si comisioanelor cu aplicare generala in Romania nu va fi mai mare de 50 incepand din ianuarie 2019, astfel ca pentru populatie vor exista cel mult 10 taxe, iar pentru companii nu mai mult de 40 de taxe, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020. "Vom simplifica…

- Romania s-a clasat pe locul 64 in lume la competitivitatea talentelor la inceputul acestui an, cazand de pe locul 55, ocupat anul trecut, informeaza marti INACO, facand referire la recentul "Raport Global al Competitivitatii Talentelor 2018. Diversitate pentru Competitivitate". Raportul…

- Prapastia dintre cei mai bogati si cei mai saraci s-a adancit si mai mult anul trecut. 42 de pamanteni au impreuna avere cat jumatate din populatia planetei. Sunt doua dintre concluziile unui raport facut de o organizatie umanitara, cu cateva ore inaintea Forumului Economic de la Davos.

- Patru din fiecare cinci dolari din averea generata pe plan global in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati 1% dintre oameni, iar jumatatea cea mai saraca a omenirii nu a primit nimic, releva un...

- Conform rezultatelor Studiului in populatia generala privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, realizat de specialistii ANA o data la trei ani, la nivelul populatiei generale cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani, prevalenta de-a lungul vietii a consumului oricarui tip de drog ilicit…

- „Opod Tube House” este un proiect dezvoltat in Hong Kong și, așa cum ii spune și numele, reprezinta transformarea țevilor de beton folosite pentru canalizarea orașului in spații de locuit. Hong Kong este unul dintre cele mai populate orașe de pe planeta, iar prețul unei locuințe convenționale este extrem…

- Tarile pentru care se cere obligatoriu vaccinarea antipoliomelita sunt: Afganistan, Nigeria, Pakistan, Republica Democratica Congo și Siria. In sub-regiunea lacului Ciad, dar si pentru toate tarile invecinate lacului, se mentine riscul mare de transmitere a virusurilor polio salbatic (WPV1) si a…

- 14 oameni de cultura care s-au facut remarcati prin creatiile lor pe parcursul anului trecut au fost premiati luni, 15 ianuarie, la Gala premiilor anuale in domeniul culturii, editia 2018, organizata cu prilejul Zilei Nationale a Culturii, transmite IPN.

- Pe 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova a organizat festivitatea de premiere a laureaților ediției 2018 a Galei Premiilor anuale in domeniul culturii, noteaza NOI.md. La eveniment au participat premianții ediției curente…

- Premiul National de Poezie „Mihai Eminescu” a fost castigat de poetul si criticul literar Aurel Pantea. Alti sase poeti au fost nominalizati la editia de anul acesta. Gala a avut loc la Casa de Cultura a Tineretului din Botosani. Premiul National de Poezie „Mihai Eminescu” pentru opera „Omnia 2017”…

- Un baiat de opt ani din China a impresionat milioane de oameni cu dorinta sa de a lupta impotriva destinului crud. El traieste intr-o saracie lucie si e convins ca singura lui sansa spre o viata mai buna este scoala. De aceea, in fiecare zi, "baiatul de gheata", asa cum a fost numit, merge pe jos aproape…

- AVERTISMENT: Textul care urmeaza nu este pentru cei care se infurie cind aud de Biblie, nici pentru cei care cred doar in cele vazute și cu atit mai puțin pentru cei care cred ca destinul unei țari, ca e Romania sau oricare alta, se decide exclusiv prin puterea unor oameni, fie ei „noi inșine” sau „alții”,…

- La sfarsitul anului trecut, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova se aflau peste 240.000 de beneficiari, cei mai multi fiind incadrati in categoria pensionarilor de asigurari sociale de stat. Astfel, intr-un clasament national, privind numarul mediu de pensionari, Prahova ocupa locul doi, dupa…

- Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde de oameni pana in 2030, ceea ce inseamna ca robotii vor lasa aproximativ 10% din populatia lumii fara loc de munca.

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Cel puțin 81 de reporteri uciși in 2017 in timp ce-și faceau meseria iar violența și harțuirea impotriva jurnaliștilor este din ce in ce mai grava, anunța cea mai mare organizație a jurnaliștilor din lume, scrie ABC News. In raportul anual „Kill Report”, Federația Internaționala a Jurnaliștilor arata…

- Un studiu realizat de IRES arata ca numai 17% dintre români mai cred ca țara merge pe o direcție buna. Potrivit datelor IRES, dintre respondentii cu vârste între 36 si 50 de ani, 81% considera ca ca lucrurile merg într-o directie gresita…

- Doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, la final de 2017, scorul celor satisfacuti de modul in care politicienii isi fac treaba in ceea ce priveste managementul societatii inspre tintele si angajamentele luate in campanii electorale fiind la un minim istoric, arata un sondaj IRES.…

- Cei mai bogati oameni din lume si-au marit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, cresterea fiind de patru ori mai mare comparativ cu cea din 2016, datorita recordurilor inregistrate in acest an de bursele de valori, relateaza Bloomberg. Indicele Bloomberg al miliardarilor, care include…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- O lumina ciudata pe cer a fost vazuta de mai multi oameni, marti 26 decembrie a.c. la ora 04:30 (in directia Nord-Est). Cei care au surprins fenomenul, vizibl si cu ochiul liber nu au stiut ce sa creada si au cerut socoteala autoritatilor.

- Este una dintre cele mai apreciate voci ale Romaniei. A cucerit cele mai importate scene ale lumii: Royal Opera House din Londra, Teatro alla Scala din Milano, Scottish Opera – in Glasgow sau Opera...

- Populatia mondiala va ajunge la aproape 7,6 miliarde de oameni la inceputul anului 2018, au anuntat reprezentantii German Foundation for World Population. Iar in 2050 pe Terra vor trai 9,6 miliarde de oameni.

- Un scandal a izbucnit in lumea mondena dupa ce cantareata de manele, Carmen Serban, a filmat un videoclip A in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila”. Gestul artistei nu a fost pe placul studentilor, iar acestia si-au exprimat nemultumirea pe retelele de socializare.

- Pentru al doilea an la rând, un artist britanic foloseste ca sursa de inspiratie coperta albumului Beatles "Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band" pentru a ne reaminti câteva dintre cele mai sonore nume disparute de-a lungul lui 2017.

- In acest weekend Bitcoin a fost aproape de a atinge pragul de 20,000 de dolari, atingand maximul de 19,771 dolari duminica. La acest pret, misteriosul creator al acestei monede, Satoshi Nakamoto, ar avea o avere de 19,4 miliarde de dolari, ceea ce l-ar plasa pe locul 44 in topul Forbes al celor mai…

- 2018 va fi anul Câinelui, un animal devotat care îi va ocroti de nevoi și neplaceri pe cei nascuți sub acest semn. Culoarea anului este galbena, o culoare care provoaca asociații pozitive, simbolizând lumina și caldura. Stihia anului este Pamântul care întruchipeaza…

- La metrou a avut loc un alt incident grav vineri dimineața. O femeie a reclamat ca a fost amenințata de o necunoscuta, in stația Piața Unirii 2. Poliția este in alerta și o cauta pe agresoare.