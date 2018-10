Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, in judetul Buzau au votat 10.523 de persoane dintre cele 387.329 cu drept de vot. Pana la ora 13.00, si-au exprimat optiunile 10.523 de persoane dintre cei 387.329 de alegatori inscrisi pe listele permanente in judetul Buzau, ceea ce inseamna 2,71…

- Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat centralizarea datelor privind prezența la urne pana la ora 13.00 Au votat 2.54% din totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, adica 464.668 de alegatori.SONDAJ CURS Ultimele cifre privind Referendumul pentru modificarea Constituției. Estimare…

- Un numar de 166 de detinuti incarcerati la Penitenciarul Miercurea Ciuc au votat, sambata, la referendumul pentru modificarea Constitutiei, dupa ce si-au exprimat in scris aceasta dorinta, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de directorul Penitenciarului Miercurea Ciuc,…

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat la ora 11.30 datele privind prezenta la urne pana la ora 10.00. 0,97% dintre votanti au mers sa-si exprime optiunea.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a votat sambata dimineata la referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei la o sectia de votare din Craiova, ea exprimandu-si speranta ca vor participa suficiente persoane pentru ca referendumul sa fie validat.

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a votat in aceasta dimineața in Bistrița. El susține ca a votat pentru valorile familiei și face un apel la toți romanii sa vina la vot, un vot care este in perfecta concordanța cu valorile occidentale:Referendumul pentru familie - Patriarhul…

- Primul referendum a fost organizat in Romania pe 8 decembrie 1991. Plebiscitul a avut ca scop adoptarea unei noi Constituții a Romaniei. Noua Lege fundamentala a fost aprobata cu un procent de 77,3% dintre votanți. La data intrarii in vigoare, Constituția din 21 august 1965 a fost in intregime abrogata.…

- Referendumul este definitv ca fiind o „consultare directa a cetațenilor, chemați sa se pronunțe, prin vot, asupra unui proiect de lege de o deosebita importanța pentru stat sau asupra unor probleme de interes general”. In acest context, agenția Mediafax a facut un istoric al acestor consultari și…