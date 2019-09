Cati muncitori straini are OFICIAL Romania. Cifra s-a dublat in ultimii sapte ani

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul militarilor romani care vor participa in teatrele de operatiuni va creste in 2020, astfel ca se va ajunge la procente impresionante: 1 din 10 militari NATO va fi roman, o adevarata recunoastere a calitatii si seriozitatii fortelor armate din tara noastra. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei celor peste 100.000 de persoane aflate in evidentele institutiei , cetateni straini din state terte cei mai multi din Turcia,Vietnam, Moldova, China etc. si cetateni ai…

- Peste 300 de instrumentisti, solisti vocali si dansatori din opt tari participa, incepand de joi, timp de patru zile, la cea de-a XIV-a editie a Festivalul International de Folclor "Doina Covurluiului", a anuntat joi, directorul Centrului Cultural "Dunarea de Jos" Galati, Florina Zaharia, organizatorul…

- O vizita in Republica Moldova, cu ținta principala capitala Chișinau, poate fi o provocare daca are loc imediat dupa ce agențiile de presa relatau despre tensiuni sociale, mai puțin, politice, mai mult, intr-o perioada cu doua guverne, din care unul aflat in razboi, nedeclarat, cu trei mari puteri…

- In perioada 28-30 iunie 2019, Centrul Cultural Județean Argeș, impreuna cu Consiliul Județean Argeș și Fanfara „Argeșul”, organizeaza cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Fanfare și Majorete. Vor participa fanfare din Polonia, Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Romania fiind…

- A venit vara și s-a dat startul vacanțelor! Lumea a luat deja cu asalt litoralul romanesc, iar mașinile au facut cozi interminabile spre munte. Pentru a vedea care sunt planurile de vacanța ale romanilor pentru 2019, agenția Starcom, a efectuat un studiu de piața la nivel urban, in randul persoanelor…

- Politistii de imigrari au emis in perioada ianuarie mai a.c., 8749 de avize de angajare din contingentul aprobat pentru anul 2019. Dintre acestea, 7649 au fost emise pentru lucratori permanenti, 695 pentru detasati, 234 pentru ICT, 116 pentru inalti calificati. Cei mai multi straini sunt din Vietnam,…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…