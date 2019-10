Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile showbizul romanesc a sarit in aer dupa ce Anamaria Rosa Preda, fiul lui Aurelian Preda, l-a acuzat pe barbatul in grija caruia a fost lasata de tatal sau ca ar fi abuzat-o.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri,ca dupa votul din Parlament – unde a fost respinsa ordinea de zi a sedintei si nu s-a mai citit motiune – intrebarea nu mai este daca trece sau nu motiunea de cenzura. Ponta afirma ca e bine sa fie adoptata joia viitoare motiunea, intrucat vineri…

- Florin Cițu a aratat vineri ca Finanțele acopera gaura de la bugetul statului cu banii de salarii și de investiții ai companiilor din Romania. Este incredibil cum au distrus economia, acuza liberalul. Senatorul liberal Florin Cițu a lansat vineri un avertisment extrem de dur la adresa Ministerului de…

- Liderul ProRomania, Victor Ponta, a explicat in direct la TVR, la Romania9, de ce candideaza Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. Potrivit lui Ponta, Dancila este conștienta ca nu are șanse sa iasa președinte, dar interesul prioritar este strangerea banilor de campanie.Citește și: USR-PLUS…

- Alexandru Cumpanașu a declarat, miercuri, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", ca documentul pe care nu a reușit sa-l obțina pana acum este raportul polițistului Constantin Pistol, cel care a vorbit ultimul, la telefon, cu Alexandra Maceșanu, potrivit Mediafax.Citește și: Rareș Bogdan, anunț…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, fata despre care Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, spune ca a ucis-o, a facut o declarație uluitoare, vineri seara, la Romania TV."Exista probe ca Luiza a fost in casa acestui Dinca. Mai multe detalii nu pot sa va dau", a spus avocatul. Citește…

- Alexandru Cumpanașu, a carui nepoata ar fi fost sechestrata, violata și rapita de monstrul Gheorghe Dinca la Caracal, a dezvaluit, miercuri seaa, la B1 TV, ca presupusul criminal ar face parte dintr-un clan, care s-ar ocupa cu traficul de persoane.Unchiul fetei, despre care anchetorii spun…

- Gareth Bale, 30 de ani, este tot mai aproape de a pleca de la Real Madrid și ar putea ajunge in China, la Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu. Marca, ziarul de casa al lui Real Madrid, anunța ca atacantul galez este la un pas de a realiza transferul la Jiangsu Suning. Ibericii scriu ca exista…