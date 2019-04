Stiri pe aceeasi tema

- O noua investigație publicata astazi expune cruzimea din sistemele de creștere comerciala in cuști a iepurilor. 145 de ONG-uri din toate țarile UE cer interzicerea creșterii iepurilor in cuști. Video campanie: disponibil pe Vimeo Imaginilie realizate de Compassion in World Farming (CIWF) in mai multe…

- Ministerul Finanțelor Publice a afișat luni, 1 aprilie, execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an, deși trebuia sa o faca pe 25 martie. Chiar daca este aceasta întârziere, aceasta arata ca deficitul pe primele doua luni din acest an a fost de 0,51% din PIB, mai mic cu 0,07 puncte…

- Intrebat care sunt principalele modificari care vor fi aduse de Guvern OUG 114/2018 si care vor fi aprobat joi in sedinta de Guvern, Eugen Teodorovici a raspuns: "Principala modificare a OUG 114 va fi, pentru sectorul bancar, decuplarea ROBOR de partea de taxare a activelor financiare. ROBOR va fi…

- Inflatia se afla sub control, dar prognoza pentru anul in curs a fost majorata. Astfel, Banca centrala prognozeaza o inflatie de 3% pentru 2019 si de 3,1% pentru 2020, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de...

- Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare a fost cel mai bun liceu din judetul Maramures in 2018, potrivit site-ului admitereliceu.ro . Pe de alte parte, unitatea de invatamant liceal din Baia Mare s-a clasat pe locul 21 in topul national. Topul a fost realizat prin ponderarea urmatoarelor medii:…

- Combinatul de Ingrașaminte Chimice Navodari, sigurul producator roman de ingrașaminte tehnologice din Romania, a incheiat anul financiar 2018 cu o cifra de afaceri de 106 milioane lei, in creștere cu aproximativ 10%, fața de anul precedent, informeza compania. “Anul 2018 a fost unul bun pentru…

- Manchester United a mai obținut o victorie importanta și se apropie serios de locurile de Champions League, dupa 1-0 pe terenul lui Leicester. A fost al noualea succes pentru Ole Gunnar Solskjaer pe banca „diavolilor" in 10 partide. Practic singura sincopa a fost etapa trecuta, cu Burnley, cand United…

- "Apropo de imprumut, ieri eu am dat dispozitie si am spus: nu ne imprumutam in piata. Ca tot am auzit aici 'rusinea nu stiu care'. Nu, inca o data: Ministerul de Finante are sume suficiente pentru a se finanta. Stiti foarte bine - avem sumele necesare in trezorerie pentru a ne finanta, (...) pentru…