Cati kilometri de autostrada au fost inaugurati si ce alte proiecte de infrastructura au fost finalizate sau incepute in 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are incepand de vineri inca 6.5 kilometri de autostrada, dupa ce Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inaugurat in cele din urma tronsonul care face legatura intre București și autostrada A3 București - Ploiești. Astfel, bucureștenii pot intra pe autostrada…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea deschide miercuri, 12 decembrie, circulatia pe inca 14 kilometri din autostrada A3, pe loturile Ogra-Iernut si Ungheni-Iernut, dupa ce, marti si miercuri, a receptionat...

- Narcis Neaga, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), estimeaza ca Romania va da in trafic 116 kilometri de autostrada in 2019, urmand ca in 2020 sa aiba in total peste 1.000 de kilometri. „In 2019, 116 kilometri de autostrada vor fi dati in trafic.…

- Romanii ar putea circula de luna viitoare pe aproape 14 noi kilometri de autostrada, insa acest lucru se va intampla numai daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va adopta o solutie provizorie.

- Traficul rutier va fi inchis, vineri, pe Transfagarasan, intre Cartisoara si Balea Cascada, intre orele 12.00 si 19.30, pentru desfasurarea Raliului Sibiului. Peste 80 de echipaje iau startul competitiei care se intinde pe 634,57 kilometri, din care 123,9 kilometri reprezinta distanta celor 13 probe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat vineri lucrarile de la Podul Gilau peste Somesul Mic si a deschis traficul pe inca 9,6 km de autostrada, potrivit unui comunicat transmis de institutie.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a receptionat vineri lucrarile de la Podul Gilau peste Somesul Mic si au deschis traficul pe inca 9,6 kilometri de autostrada. Podul, in lungime de 320 metri, face legatura intre Gilau si Nadaselu, astfel ca odata cu deschiderea traficului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inaugurat vineri, 28 septembrie, un nou tronson din Autostrada A3. Segmentul dat in folosinta face legatura intre localitatile Gilau si Nadaselu si masoara 8,7 kilometri, la care se adauga un viaduct de 766 de metri.