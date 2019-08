Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo nu va fi pus sub acuzare în dosarul în care Kathryn Mayorga susține ca ar fi fost violata de catre acesta, au anunțat procurorii americani, citați de BBC. Mayorga l-a acuzat pe Ronaldo ca ar fi violat-o în urma cu 10 ani, pe 13 iunie 2009,…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Man Ciprian si Ardelean Cristian, procurori la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Procurorii SIIJ au decis, luni, trimiterea în judecata a foștilor procurori Lucian Onea și Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești, respectiv Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Ploiești

- Primarul suspendat al orasului Brosteni, Nicolae Chiriac, a fost trimis in judecata recent de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava.Faptele au fost comise in perioada in care Nicolae Chiriac era primar al orașului Broșteni, dar și reprezentant al Asociației ...

- Nicolae Chiriac, la data faptelor primar al orasului Brosteni din judetul Suceava, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene. Primarul liberal este deja suspendat din functie, ca urmare a unei decizii de…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca au finalizat cercetarile intr-un dosar de tentativa de omor. Dosarul a fost deschis dupa ce in urma unui scandal o persoana a ajuns in stare grava la spital fiind injunghiata de mai multe ori. “Probatoriul administrat in cauza in…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia a facut apel la decizia instantei prin care Marius Ion Sponoche a fost achitat, dupa ce procurorii DNA l au trimis in judecata pentru infractiuni de coruptie. Apelul a fost inregistrat la 31 mai 2019, iar primul termen a fost stabilit pentru data de 12 septembrie…

- O tanara si un barbat au fost trimisi in judecata pentru trafic de minori dupa ce, in 2015, fata - minora - a nascut un bebelus si a declarat in fals ca barbatul respectiv este tatal acestuia, dupa ce el o convinsese sa ii dea copilul. Ulterior, tanara a anuntat autoritatile, iar copilul a fost incredintat…