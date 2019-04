Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este imaginea simbol a sportului scolar baimarean, in anul 2019. Un cocostarc din metal de care se tine vitejeste o bucata de placaj umflat de ploaie. Inelul i-a cazut (foarte sugestiv) demult, ca doar nu mai e la prima tinerete. Noroc cu speranta tinuta vie de curcubeul festit pe gardul cenusiu…

- Mai multe curti de bloc din Capitala sunt in stare deplorabila si nu au mai fost reparate de peste 10 ani. Primarul interimar Ruslan Codreanu a cerut sefului intreprinderii Exdrupo sa asigure demararea cat mai urgenta a lucrarilor.

- In data de 31.03.2019, Uniunea Salvati Romania U.S.R. filiala judeteana Constanta a transmis, catre Primaria Constanta, o propunere de HCLM privind aprobarea unui Regulament de deschidere a terenurilor de sport din incinta scolilor, pentru practicarea activitatilor sportive de catre copii.Potrivit unui…

- In gradinita din Magdacesti sunt 300 de copii, de doua ori mai mult decat este prevazut. In fiecare grupa sunt cel putin 30 de micuti, cu 10 mai multi decat ar trebuie. In aceste conditii, educatorii nu reusesc sa acorde atentia necesara micutilor.

- O femeie diagnosticata cu o forma rara de cancer, care a luat la pas spitalele din Iasi pentru a-i fi descoperita boala, a strans in jurul ei o comunitate intreaga atunci cand i s-a spus ca nu mai poate fi salvata.

- Autoritatile din Germania avertizeaza pe oricine ar fi fost in conflict cu un gradinar recent decedat sa fie in alerta, dupa ce au descoperit cateva capcane ... The post Razbunare din lumea de dincolo: Un gradinar a pregatit mai multe capcane pentru inamici, inainte sa moara/ Consecintele sunt DRAMATICE…

- Primaria Timișoara a semnat miercuri, 27 februarie, un nou contract cu firma Sulfatim, cea care construiește noul corp de cladire de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”. Societatea trebuie sa proiecteze și sa execute lucrarile pentru „P.T. + Execuție lucrari suplimentare” la obiectivul „Extindere…