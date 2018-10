Câți copii trebuie să faci ca să ieși mai repede la pensie Noua lege a pensiilor aduce schimbari pentru anumite categorii sociale. Femeile care au crescut trei copii sunt cele avantajate. Printre cei care vor avea un avantaj real dupa modificarea legii pensiilor se numara femeile care au realizat un stagiu minim de cotizare de 15 ani și care au nascut trei copii, pe care i-au crescut […] The post Cați copii trebuie sa faci ca sa ieși mai repede la pensie appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

