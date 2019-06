Cati copii au fost abandonati in 2018 in unitatile sanitare din Maramures

Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile sanitare de urgența pentru copii vor primi Protocolul de Profilaxie post mușcatura de capușa care a fost elaborat de catre medicii specialiști din cadrul Institutului național de boli infecțioase Matei Bals. Masura a fost luata de ministrul Sanatații, Sorina Pintea care, aflata intr-un un…

- 27 de parinți și 30 de copii adoptați au sarbatorit marți, 4 iunie, „Ziua Adopției", la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava. Acțiunea s-a intitulat „Coloreaza-ți visele!" și a fost un eveniment dedicat familiilor adoptive, ...

- Un clip electoral de promovare a PSD a fost facut public pe Facebook joi, 23 mai. In filmare apar doi copii care interpreteaza o melodie de muzica populara pe acorduri maramuresene si lanseaza atacuri la adresa lui Frans Timmermans, candidatul socialistilor pentru Comisia Europeana. Directia Generala…

- Peste 30 de bebeluși se afla la secția de reanimare a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie" din București. Lucsandra Sandulescu, reporter la „Neatza cu Razvan și Dani", a vorbit cu medicul neonatolog Catalin Cirstoveanu despre adevarurile crunte din spital, de Ziua Mondiala a Bebelușilor.

- Pregatirile speciale, care se fac de regula in preajma sarbatorilor, sunt in linie dreapta in toate centrele subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj. Spatiile de cazare si masa sunt supuse unui proces de igienizare specific ...

- Peste 150 de copii din sistemul de protecție speciala al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au fost invitați sa participe la avanpremiera piesei de teatru “Frumoasa din padurea adormita”, care se va juca in data ...

- Peste 30 de copii au fost abandonati in diverse sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani in ultimii doi ani, majoritatea ajungand in sistemul de protectie a copilului, potrivit reprezentantilor unitatii medicale. ‘In anul 2017, in spitalul judetean au fost abandonati 19…