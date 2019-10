Aproape 23 de milioane de lei au fost depuse anul acesta in 16.343 de conturi Junior Centenar deschise de stat pentru copii la Trezorerie, potrivit informațiilor Profit.ro. 289 dintre acestea sunt in Vrancea și au fost alimentate cu 344.260 lei. Contul Junior Centenar este o forma de economisire pentru copii, lansata de Guvern, in cadrul careia daca parinții depun minimum 1.200 de lei intr-un an in contul respectiv, statul acorda o prima de 600 de lei, precum și dobanda de 3% pe an pentru suma depusa. La cele peste 16.000 de conturi se adauga alte circa 35.000 de conturi deschise de stat pentru…