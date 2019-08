Cati bani vrea Ministerul Transporturilor sa cheltuiasca cu porturile Ovidiu, Medgidia si Luminita?

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii "Modernizare si extindere capacitate de operare in porturile Medgidia, Luminita si Ovidiu". Proiectul are ca si grup tinta toate persoanele fizice sau juridice interesate ce pot transmite propuneri…

- Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii “Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia”, proiect de 102,31 milioane lei, inclusiv TVA (21,6 milioane euro).

- Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii “Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Medgidia”, proiect de 102,31 milioane lei,

- Marți, 13 august 2019, sediul Bibliotecii Naționale a Romaniei din București a gazduit cea de-a V-a expoziție colectiva anuala de fotografii din bibliotecile publice, eveniment organizat sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Romania, coordonat și finanțat de Biblioteca…

- Marți, 13 august 2019, sediul Bibliotecii Naționale a Romaniei din București a gazduit cea de-a V-a expoziție colectiva anuala de fotografii din bibliotecile publice, eveniment organizat sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Romania, coordonat și finanțat de Biblioteca…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting cod galben de vreme severa valabila in intervalul ora 14:15 pana la ora 15:00. Potrivit ANM, in judetul Constanta: Medgidia, Navodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu, Cobadin, Cumpana, Valu lui Traian, Techirghiol,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare now casting cod portocaliu valabila in intervalul ora 13:30 pana la ora 15:00. Potrivit ANM, in judetul Constanta: Medgidia, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu, Cobadin, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Negru Voda, Nicolae Balcescu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o noua avertizare nowcasting cod portocaliu de averse si vant puternic, valabila in mai multe localitati din județul Constanța. Astfel, pana la ora 15:00, in localitatile constanțene Medgidia, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogalniceanu, Cobadin,…