- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale legii salarizarii…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor, scrie agerpres.ro.Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS…

- Primariile au si in acest an posibilitatea sa imprumute bani de la Trezorerie pentru finalizarea proiectelor de investitii dar si pentru… plata salariilor. Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care permite astfel de imprumuturi, in perioada 2018 – 2019, in limita sumei de 500 de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Eu consider ca cele patru elemente care au stat la baza legii salarizarii au fost indeplinite. Aici ma refer la munca egala, plata egala – si cred ca ministrul Muncii a dat exemplul unor consilieri care la un minister aveau 18.000 de lei si acelasi consilier cu aceeasi munca avea 4.000 de lei la alt…

- Guvernul are pe ordinea de zi proiectul de Ordonanta de Urgenta referitoare la concediile medicale, care cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor din sistemul public de sanatate, a anuntat premierul Viorica Dancila, la ineceputul sedintei Executivului de joi. ...

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența prin care unitatile administrativ teritoriale (UAT, nr) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile, acest lucru urmand sa se realizeze din excedentul bugetar. Anunțul a fost facut, la Senat, de catre vicepremierul…

- Guvernul intentioneaza sa dea o ordonanta de urgenta prin care sa permita primariilor sa foloseasca banii din excedentele bugetare, bani care pana acum puteau merge doar pentru plata datoriilor si pe continuarea investitiilor, catre salarii. Va exista o ordonanta de urgenta in acest sens, spune Paul…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care autoritațile locale vor putea folosi banii din excedentul bugetar pentru a acoperi cheltuieile salariale. Astfel, vor putea fi taiate fonduri de la investiții, in favoarea celor pentru plata salariilor. Vicepremierul Paul Stanescu a confirmat, luni,…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Dancila anunța ca Guvernul va corecta defecțiunile din legea salarizarii, legate de mamici și concediile medicale, in urmatoarea ședința a Executivului de saptamana aceasta. Premierul a precizat, luni, ca principalele elemente ale legii salarizarii unitare au fost atinse, prin aplicarea legii. ”Cele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca au fost identificate mai multe solutii pentru formularul 600, mentionand ca in viitor vor fi un singur formular si o singura plata, in semestrul al doilea a anului, "bazata efectiv pe cifre reale". "În momentul în care am fost învestită,…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- Alin Ignat, politicianul amendat de Garda Antifrauda a ANAF, critica in mod ipocrit reforma cu privire la contractele part-time Alin Ignat, patron de restaurant amendat de Garda Antifrauda și cosilier local PNL (PDL), nu rateaza niciun moment sa critice masurile fiscale legale, echitabile și corecte…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Vești bune! Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in debutul ședintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonața de urgența prin care angajaților cu contracte part-time li se vor reține contribuții doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim.

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a afirmat joi ca Guvernul "carpeste de fapt gaurile facute tot de el in sistemul fiscal", referindu-se la Ordonanta de Urgenta care vizeaza angajatii part-time si care ar urma sa fie adoptata in aceeasi zi de executiv. In opinia sa, reforma fiscala…

- In cadrul sedintei CES se cere aviz consultativ pe Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul vrea s-o adopte joi, in cadrul sedintei de la ora 16.00, ca sa compenseze scaderile de venituri inregistrate in cazul IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor. "Va…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile, scrie MEDIAFAX.Citeste si: Tensiune MAXIMA pentru Darius Valcov: Astazi isi va afla SENTINTA „Intrucat…

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- Ministrul Muncii a precizat ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru angajații part-time de la stat care și-au vazut salariile diminuate iar in unele cazuri au fost obligați sa vina cu bani de casa pentru a plati contribuțiile sociale. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca Guvernul pregatește…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza. Un exemplu dat…

- Cosul de cumparaturi al romanilor s-ar putea scumpi considerabil, daca Guvernul va da o Ordonanta de Urgenta prin care sa platim cate 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al fiecarui produs cumparat. “Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan.

- Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat in aceasta dimineața ca Guvernul va aproba in maximum doua saptamani o noua Ordonanța de Urgența privind Declarația 600, in care se va specifica foarte clar ca niciun contribuabul nu-și va pierde statutul de asigurat la sanatate chiar daca in cele trei luni nu și-a…

- Protestele impotriva legilor justiției vor avea un nou episod, miercuri, in Piața Victoriei. La un an de la inceputul protestelor pe OUG 13, pe rețelele de socializare s-au creat evenimente prin care oamenii se mobilizeaza pentru a ieși in strada. Citește și: ALERTA - CCR decizie pe legile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala, conform Agerpres."Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Potrivit Guvernului, Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va fi adoptata, miercuri, o ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului. "Vom aproba ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului, in urma deciziei Parlamentului", a declarat Dancila…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Majoritatea cheltuielilor scolilor sunt facute din bugetele locale: transport, incalzire, reparatii. Doar banii de salarii vin de la inspectoratele școlare. Mii de norme didactice sunt amenintate cu disparitia. Dupa ce s-a vorbit despre majorarea salariilor profesorilor, acum se vorbeste…

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Anuntul a fost facut chiar de ministrul Educatiei, Liviu Pop, care sustine ca astfel se vor face economii. Guvernul a emis in decembrie Ordonanta de Urgenta nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 prin care scolile sunt obligate sa reduca cheltuielile, iar comasarea acestora se pare ca este una dintre masurile…

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Guvernul a aprobat prin Ordonanta de Urgenta un nou ajutor social. Este vorba despre o indemnizatie in valoare de 370 de lei lunar, care va fi acordata veteranilor si vaduvelor de razboi. Banii vor putea fi folositi pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei termice si energiei…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- O parte dintre crescatori nu vor mai avea interdictie sa isi scoata animalele la pascut. Conform unor noi prevederi legale, pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor…

- Guvernul ar putea amana cu sase luni, pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor, promulgata de Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza…