Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu (Canada; 15 WTA) a dat o adevarata lovitura dupa ce s-a impus la ultimul Mare Slem al anului, US Open.Dupa victoria destul de usoara in fata, poate, celei mai mari sportive din istoria tenisului feminin, Serena Williams (SUA; 8 WTA), ea si-a asigurat un cec in valoare de peste…

- Bianca Andreescu (19 ani) s-a impus aseara in turneul de la US Open dupa victoria impresionanta reușita in fața Serenei Williams, scor 6-3, 7-5, dupa o ora și 41 de minute de joc. Succesul jucatoarei cu origini romanești a creat o emulație fara precedent in Canada, țara care nu mai daduse niciodata…

- Bianca Andreescu (19 ani) a cucerit aseara primul turneu de Mare Șlem al carierei dupa o evoluție de o consistența incredibila in finala contra Serenei Williams, caștigata in doua seturi, 6-3, 7-5. Andreescu va urca pe locul 5 grație triumfului de la New York. Canadianca cu origini romanești a primit…

- Bianca Andreescu a castigat US Open chiar la prima participare la acest turneu de Grand Slam. Jucatoarea cu origini din Romania a facut primele declarații dupa victoria in fața Serenei Williams. „E greu de...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena...

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a cucerit cel de-al doilea trofeu de Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o pe Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2, in ultimul act de la Wimbledon. Sportiva noastra a cazut in genunchi dupa ultimul punct și abia atunci și-a dat seama ceea ce a…

- Președintele Klaus Iohannis a adresat un mesaj de felicitare Simonei Halep dupa victoria acesteia in finala turneului feminin de la Wimbledon, șeful statului considerand victoria romancei in fața Serenei Williams drept ”o victorie excepționala” pentru tenisul din Romania. ”Felicitari, Simona Halep pentru…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Julia Goerges, intr-o partida disputata sambata. Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut la All England…