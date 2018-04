Stiri pe aceeasi tema

- Scene de violența infioratoare au fost surprinse de o camera de supraveghere intr-un pasaj din Brașov. Victima, Dumitru Neculai​, un batran de 66 de ani, a fost batut cu bestialitate la sfarșitul saptamanii trecute de doi tineri. Mama unuia dintre ei, M.M. Constantin, barman și student, s-a revoltat…

- Dumitru Neculai va fi transportat zilele acestea la Institutul de Medicina Legala din Bucuresti, pentru a fi supus unei noi expertize. Anchetatorii vor sa afle daca pot schimba incadrarea faptei de la loviri si alte violente la tentativa de omor. Citeste mai mult: adev.ro/p6nemm

- Dumitru Neculai nu are acte de identitate, nici locuinta si nici un loc de munca stabil. In urma bataii suferite a fost la un pas sa ramana paralizat si si-a pierdut cativa dinti. Emotionati de soarta sa, sute de oameni au sarit sa il ajute. Medicul Vasi Radulescu si scriitoarea Irina Binder au demarat…

- Politistii au identificat si retinut trei tineri care in noaptea de 01/02 aprilie a.c. ar fi agresat un barbat de 23 de ani, in fata unei discoteci din comuna Luizi Calugara. La data de 02 aprilie a.c, politisti din cadrul Postului de Politie Luizi Calugara au depistat si identificat trei tineri cu…

- "Am vorbit cu purtatorul de cuvant al spitalului. Are traumatisme faciale, o mica fractura cervicala, este inca foarte marcat de tot ce i s-a intamplat, dar starea in rest e buna. Nu are acte. Cei de asistenta sociala au inceput demersurile sa ii faca acte provizorii, apoi va aparea si un cont bancar.…

- Dupa scenele șocante din Brașov, unde un om in virsta a fost batut cu salbaticie de doi tineri, un nou caz atrage toate privirile. Un batran din Galați, in varsta de 90 de ani, a fost batut, in plina strada, de un barbat si o femeie. Aceștia l-au și deposedat de mai multe bunuri si de bani.

- Rafuiala in toata regula la Clejani, intre doua clanuri de romi! S-a tras cu arma, s-au folosit topoarele, iar doua persoane au ajuns la spital. Intervenția jandarmilor și a polițiștilor a calmat spiritele. Oamenii, care locuiesc pe strada unde a avut loc incidentul dintre cele doua familii, au sunat…

- O fetita de 10 ani si-a sectionat doua degete dupa ce a sarit de pe o trambulina in piscina celui mai mare parc acvatic din Brasov. Responsabilii complexului spun ca vina nu le apartine, pentru ca fetita nu a fost atenta cand a sarit in apa.

- O fetița de 10 ani a trait miercuri șocul vieții. Aflata la un complex acvatic din Brașov, fetița a sarit de pe trambulina, de la trei metri inalțime, și a ramas fara doua degete, care i-au fost amautate. Accidentul s-a produs la Paradisul Acvatic din Brasov – un complex cu piscine interioare si exterioare.…

- Noi detalii in cazu tripului asasinat care a șocat intreaga țara! Florin Mircea Buliga și-a ucis cu sange rece soția și cei doi copii și nu are nicio remușcare. Avocatul Daniel Diaconu a dezvaluit ca asasinul era drogat in momentul in care si-a omorat familia. Anchetatorii au gasit canabis in mașina…

- O tripla crima petrecuta la Brasov a ingrozit Romania! Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani. Toti 3 au fost omorati in timp ce dormeau. Barbatul, […] The post Locul in care…

- Programul CARAVANA ANTREPRENORULUI iși propune sa ajute oamenii cu inițiativa sa porneasca pe propriul drum in business. 320 de aplicanți vor fi selectați și vor beneficia de cursuri de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului. Participanții in cadrul programului vor beneficia de un ajutor…

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Autoritație locale și Departamentul pentru Situații de Urgența au decis miercuri seara evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe din satul Capeni, județul Covasna.

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca și cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e puțin diferita. Ne-a incantat și pe noi, am inceput sa ne facem conturi și sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile, scriu cei de la Playtech.ro. Spotify…

- Israela Vodovoz a avut o avere frumușica, evaluata la suma de 50 de milioane de euro care va reveni copiilor acesteia. Asta pentru ca a divorțat de Liviu Arteni și a facut și partajul. Dar oare aceasta este suma corecta? Avocata ei a vrut sa lamureasca lucrurile o data pentru totdeauna și, din spusele…

- Ajutorul financiar nu este doar un imperativ moral care creste standardul vietii, ci reprezinta o investitie in sanatate si in viitorul carierelor copiilor cu venituri reduse. Mai multe studii din ultimii ani au descoperit ca programele prin care se acorda bani categoriilor sociale defavorizate ii…

- Tragedie aviatica in Siria, unde un avion rusesc s-a prabușit! Cei 26 de pasageri plus șase membri ai echipajului și-au pierdut viețile. Avionul s-a prabușit la 1.600 de metri de pista de aterizare de la Khmeimim. Din primele cercetari, ar fi vorba despre o defecțiune tehnica, iar avionul nu ar fi fost…

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- Ieri, 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, toti din municipiu Sebes, ca persoane banuite de comiterea unei agresiuni, fapta reclamata politiei in seara zilei de 23 februarie 2018.…

- Aproximativ 350 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost retinut de politistii Sectiei 2 Brasov, vineri seara, dupa ce si-a batut si amenintat sotia, chiar sub ochii fiului lor, in varsta de 10 ani. Potrivit polițiștilor, vineri, in jurul orei 20.40, in timp ce se afla la domiciliul sau din municipiul Brașov, str. Calea…

- Politistii aradeni au retinut doi angajati ai unei firme de protectie si paza care au batut trei tineri care au provocat un scandal intr-un bar din centrul Aradului. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in dimineata zilei de 26 ianuarie a.c., barbatii de 27 si 32 de ani, ambii din Arad ar…

- Doi severineni au scapat ca prin minune cu viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe marginea drumului, aproape de Vama Porțile de Fier I. Un pompier care ieșise din tura le-a sarit in ajutor. Accidentul s-a petrecut marți, in jurul orei 8,30, pe DE... Articolul…

- UPDATE In urma verificarilor interne la nivel de IPJ Buzau s-a stabilit ca persoana vizata de acuzațiile adolescent din Cernatești este ajutorul șefului de post din comuna. Acesta este de aproximativ 13 ani in Poliție. In urma sesizarii facuta duminica de adolescent prin apel la 112, la nivel de Inspectorat…

- Elena este o fetita de nici trei ani, din Buzau , pentru care acasa inseamna Spitalul Marie Curie. S-a nascut cu o boala grava si extrem de rara din cauza careia poate fi hranita doar prin perfuzii. Elena e in spital de cand s-a nascut si are urgent nevoie de un transplant de intestin, operatie pentru…

- Nu este pentru prima data cand unii politisti din Moldova reactioneaza la nevoile cetatenilor, iar actiunile lor ii uimesc foarte mult pe acei oameni care considerau anterior ca nu sunt capabili de mai multe.

- Angajatele coaforului din Titu au trecut din nou prin clipe de coșmar. Acestea au fost amenințate de un barbat, care le-a acuzat ca nu au intervenit pentru a-i salva viața Alexandrei , tanara injunghiata mortal pe 23 ianuarie. „Astazi, 29 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au intocmit…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat in varsta de 49 de ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunii de amenintare. Acesta a intrat in salon si a inceput sa le ameninte pe angajate pe motiv ca nu ar fi sarit in apararea Alexandrei Marin,…

- Freestylerii de la Miercurea Ciuc au caștigat aproape tot ce se putea caștiga la ediția din acest an a Arena Freestyle Open. Tineri temerari din intreaga țara au sosit in weekend la Arena Platoș Paltiniș pentru unul dintre cele mai spectaculoase concursuri ale sezonului, Arena Freestyle Open. Concurenți…

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iasi in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra si de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard si au atacat trei persoane. Din nefericire, unui barbat de 47 de ani i-a fost sfartecat un testicul in timp ce se lupta cu animalele. Atat el,…

- A sosit si aparatorul, nimeni altul decat seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care apara cu inversunare aptitudinile mintale ale lui Donald Trump, dupa publicarea unei carti coplesitoare despre culisele Casei Albe si denuntata ca FALSA pentru presedinte.