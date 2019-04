Cati bani s-au recuperat dupa scandalul Panama Papers La trei ani dupa ancheta privind averile ascunse in paradisurile fiscale, 22 de tari vizate au recuperat 1,2 miliarde de dolari – o suma modesta, la conspiratia spalarii banilor au participat personaje cu greutate, politicieni, vedete de fotbal si miliardari, procedurile sunt greoaie, iar multe tari nu se grabesc sa dezvaluie informatii. Autoritatile fiscale au […] Cati bani s-au recuperat dupa scandalul Panama Papers is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- La trei ani dupa scandalul Panama Papers, cele 22 de tari vizate de dezvaluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consortiului international de jurnalisti de investigatie (ICIJ) care a efectuat ancheta. Rezultatele citate miercuri de AFP arata ca autoritatile fiscale…

