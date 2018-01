Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Buzau a imparțit localitatilor aproape 12 milioane de lei, bani pe care șefii unitaților administrative-teritoriale din județ ii pot folosi pentru stingerea unor arierate, dar și pentru proiecte de infrastructura. O alta veste buna este ca pana la sfarșitul lunii, va fi aprobat și…

- Vesti bune, anul are. Desi, schimbarile pe care le-a adus 2018 ii ingrijoreaza pe majoritatea cetatenilor galateni care vor trebui sa scoata, incepand de luna aceasta, mai multi bani din buzunare pentru platile facturilor, la gaze, pentru energia electrica, pentru taxe si impozite si pentru alte utilitati,…

- Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro) o va primi Eparhia Reformata din Ardeal. Din aceste fonduri vor fi finantate deferite programe, achizitii mobiliare si imobiliare, precum si…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri, informeaza Mediafax.Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km)…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN valabil in intervalul 05-01-2018 ora 5:00 pana la : 05-01-2018 ora 11:00. In zona : Județul Buzau: Pogoanele, Amaru, Balaceanu, Balta Alba, Boldu, Bradeanu, C.a. Rosetti, Cilibia, Cochirleanca, Costești, Florica, Galbinași, Gheraseni,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting tip Cod Galben, valabila, deocamdata, pana la ora 11.00, dupa cum urmeaza:Judetul Constanta;Judetul Tulcea;Judetul Braila;Judetul Ilfov;Judetul Ialomita;Judetul Giurgiu;Judetul Calarasi;Judetul Bacau: Zona joasa;Judetul Vaslui;Judetul…

- Drumul National 22 Ramnicu Sarat - Braila a fost blocat miercuri dimineata in zona localitatii buzoiene Boldu, dupa ce un TIR inmatriculat in judetul Harghita a derapat din cauza carosabilului acoperit cu polei si a blocat traficul. "TIR-ul care transporta bauturi alcoolice mergea catre…

- FIFA platește o avere cluburilor: 7.100 de euro zilnic pentru fiecare jucator prezent la Mondial! Dinamo va lua 200.000 de euro pentru portarul Jaime Penedo. Forul mondial are 176,9 milioane de euro pregatite pentru a compensa cluburile care dau jucatori la CM 2018, o suma de trei ori mai mare fața…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN valabil in intervalul 26-12-2017 ora 5:00 pana la : 26-12-2017 ora 11:00. In zona : Județul Buzau: Pogoanele, Bradeanu, C.A. Rosetti, Cilibia, Florica, Galbinași, Glodeanu Sarat, Glodeanu-Siliștea, Largu, Luciu, Padina, Robeasca,…

- Jack Morris și Lauren Bullen formeaza un cuplu celebru pe internet, iar fotografiile postate de aceștia pe Instagram starnesc invidia. Cei doi ingragostiți, in varsta de 26, respectiv 24 de ani, calatoresc peste tot in lume și fac o mulțime bani din fotografie, grație promovarii diverselor firme…

- În cadrul etapei a doua a proiectului Migrație și dezvoltare locala, care va fi implementat în 2018, Guvernul Elvetiei va acorda noua granturi economice a câte 25 mii USD pentru noua localitati partenere MiDL, transmite CURENTUL. În cadrul ședinței Consiliului de…

- Luni, 18 decembrie, ora 11.00, Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu insotit de Directorul General Executiv al DGASPC Buzau, Loredana Dorobantu vor face o vizita la Caminul pentru persoane varstnice de la Vintila-Voda, iar la ora 16.00 se vor intalni cu aproximativ 300 de copii…

- Dupa ce le-a facut o bucurie copiilor din Pogoanele in prag de sarbatori, conducerea Consiliului Județean a mers cu daruri la 500 de copii din orașul Nehoiu, care au primit dulciuri și rechizite. Președintele instituției, Petre Emanoil Neagu a mers la Nehoiu, la Catedrala din oraș, unde s-a intalnit…

- Aproximativ 500 de copii vor primi astazi daruri din partea Consiliului Judetean Buzau la Catedrala din orasul Nehoiu. In jurul orei 11.30 dupa ce vor sustine un concert de colinde traditionale copii se vor intalni cu Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil NEAGU care va inmana fiecarui…

- Liderii politici din Vaslui, unul dintre cele mai sarace județe din țara, vor merge de la 1 ianuarie sa-și ia salariile cu sacul. Jurnaliștii de la vremeanoua.ro au prezentat un top al salariilor din administrația județului Vaslui.Citeste si: Procuroarea lui Dragnea iese din nou la atac:…

- Avand in vedere declararea zilelor de 14, 15 și 16 decembrie 2017 zile de doliu național, in memoria Majestații Sale Regele Mihai I al Romaniei, Consiliul Județean anunța ca toate activitațile cultural-artistice programate de instituție pentru aceste zile vor fi reprogramate. Astfel, pe data de 14 decembrie,…

- Consilierii judeteni giurgiuveni au aprobat, in sedinta de luni, 11 decembrie, doua proiecte de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru doua primarii din judet care au solicitat fonduri pentru scoli. Primul proiect se refera la alocarea a 150.000 de lei Primariei Mihai Bravu. Reprezentantii…

- Cutremur de 3,9 in județul Buzau, pe 12 decembrie. Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs la miezul nopții, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 00:15, la o adancime de 128,1 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica…

- ColgateCR), in parteneriat cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, continua in luna decembrie Programul Zambete Colgate©, parte din campania Romania merita zambete Colgate©, in doua orase din judetul Buzau, unul dintre cele 10 judete selectate din toata tara. Elevi din clasele primare din…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca joi, 7 decembrie, s-a semnat cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) un contract de finanțare de 9 milioane lei pentru Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou”. Banii, a spus Flutur, vin prin CAS, de la Ministerul Sanatații, in urma solicitarilor…

- Consilierii judeteni au aprobat astazi alocarea a 6,5 milioane lei din fondul de rezerva, beneficiare fiind 101 primarii. Alti aproape 9 milioane au fost ceruti de la Guvern, dar nu sunt vesti despre soarta acestei solicitari.

- Consilierul local Stefan Sandu sustine ca potrivit proiectului de buget pentru 2018, judetul Timis va primi pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene si comunale 9,95 milioane de lei, in conditiile unei retele de 2.858 kilometri de drumuri.

- Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Nehoiu (42km), Buzau (47km), Ramnicu Sarat (49km), Odobesti (49km) si Panciu (58km). Seismul s-a produs la ora 8.03 in zona seismica Vrancea, judetul Buza, si a avut magnitudinea de 2,3 pe scara Richter. Share pe Facebook Daca…

- Parlamentul European a adoptat joi bugetul UE pentru anul 2018, votand totodata si o rectificare de 9,9 mld. euro, bani care vor fi virati luna aceasta in conturile statelor membre si de care guvernele se pot folosi fara a avea conditii suplimentare impuse. In urma rectificarii, Romania va primi…

- Imparțirea banilor pentru localitațile din Cluj produce agitație la nivel de județ. PSD acuza conducerea Consiliului Județean ca fondurile se dau pe criterii politice și cere demisia lui Alin Tișe, comparat cu președintele nord-coreean, Kim Jong-un. Intr-un comunicat de presa al PSD Cluj se arata ca…

- BERBEC In aceasta saptamana ai mari sanse de a primi o mostenire. Nu trebuie decat sa fii atenta ca oportunitatea sa nu treaca pe langa tine, iar atunci cand o prinzi, sa ai grija ce semnezi! Atunci cand vine vorba de documente importante, e necesar sa ceri sfatul unei persoane competente…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 2:11, in judetul Vrancea. Conform INFP, seismul s-a produs la o adancime de 75,1 kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs pe 15 noiembrie in judetul Vrancea. Potrivit INFP (Institutului National pentru Fizica…

- Prin Dispozitia nr.733/20.11.2017,Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința ordinara luni, 27 noiembrie 2017, ora 09:00. Iata lista proiectelor de hotarare care vor fi supuse spre aprobare in ședința ordinara de luni: 1. Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, [...]…

- Consiliul Judetean Buzau se pregateste intens pentru Ziua Nationala. Cateva mii de portii de fasole vor fi pregatite pentru buzoienii care se vor afla pe 1 decembrie in Parcul Crang, alaturi de artistii Centrului de Cultura si Arta. Meniul de sarbatoare va mai contine desert si vin fiert. Buzoienii…

- Cutremur in zona Vrancea, pe 15 noiembrie. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la ora locala 1:11, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul…

- In zilele de sambata si duminica, Caravana SMURD – ,,Fii pregatit!” se va afla in judetul Buzau. Aceasta va fi amplasata in zona Centrul Civic – Casa de Cultura din orașul Nehoiu sambata, 11 noiembrie, intre orele 10:00 – 18:00, urmand ca duminica, 12 noiembrie, in acelasi interval orar, vizitatorii…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a declarat faptul ca, in cursul zilei de miercuri, 8 noiembrie 2017, ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca a semnat alocarea sumei de 500.000 de lei pentru rapararea acoperișului Bazinului Olimpic ”Gheorghe Demeca” din Baia Mare.…

- Criticat pentru ca nu asigura accesul persoanelor cu handicap in cladirea care gazduieste Consiliul Judetean, institutia pune la bataie aproape 100.000 de euro pentru un lift exterior, care va fi montat pe imobil, in exterior. La finalul lunii trecute, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inceput…

- Ieri, sindicatul “Nova Vita” – filiala Vaslui a organizat un miting la sediul Consiliului Județean. Zeci de asistenți maternali s-au aratat nemulțumiți de intarzierea nepermisa a salariilor. Circa 80 de asistenți maternali din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Cateva zeci de asistenți maternali din județul Vaslui au ieșit in strada, miercuri, ca o ultima soluție pentru a-i convinge pe cei responsabili de soarta lor sa gaseasca fondurile necesare sa le achite lefurile restante. Cei care ingrijesc copiii ramași ai nimanui au ajuns la limita rabdarii, in condițiile…

- România a fost lovita din nou de un cutremur. Seismul a avut loc în Vrancea, pe 27 octombrie, la o adâncime de de 83.2km. Cutremurul s-a produs în apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (40km), Panciu (47km), Râmnicu Sarat (49km), Focsani (52km),…

- Vantul puternic care a batut in rafale de pana la 75 de km/h, in zona joasa a județului Buzau a afectat instalațiile de distribuție a energiei electrice. Primele probleme au aparut dimineața, in localitatea Naeni, acolo unde a fost afectata parțial rețeaua electrica. Situația a fost remediata dupa mai…

- ”Tinand cont de faptul ca numarul de migranti a crescut si la noi destul de mult, tinand cont de ce se intampla la nivel international, as vrea ca atunci cand la nivelul localitatilor mari cum sunt Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu dar si altele, cand se intampla actiuni cu mari aglomeratii, organizatorii…

- Dupa ce consilierul judetean PSD Marius Sulincean acuza CJA ca nu a facut demersuri pentru demararea proiectului privind construirea unui nou spital, pe bani de la Guvern, colegul sau PNL-ist Razvan Cadar reactioneaza printr-un Comunicat. Cadar spune ca, de fapt, PSD-istii nu au niciun merit pentru…

- BERBEC: Finalul saptamanii este perfect pentru a petrece timp alaturi de persoana iubita. Cu toate acestea, e posibil sa fii solicitat pentru o sarcina de serviciu. Ai grija sa nu il dezamagești pe cel drag! Duminica ai succes in activitațile sociale. TAUR: Simți nevoia sa te…