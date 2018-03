Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat 14 persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES, de la inceputul anului. Potrivit conducerii Agenției, o persoana s-a angajat, pana in prezent, in Germania. „Pentru strainatate,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov aduce la cunostinta persoanelor interesate oferta de locuri de munca vacante pentru 1.439 de posturi, pentru muncitorii calificati in diverse meserii, prin reteaua EURES, astfel: Germania – 705 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 440 de posturi, cele mai multe, 202, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor de…

- Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, sunt subventionate locurile de munca ocupate de absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor…

- Cel putin doua burse ale locurilor de munca vor fi organizate in cursul acestui an in judetul Salaj, transmite Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca intr-un comunicat de presa. Astfel, in 20 aprilie, va avea loc Bursa Generala a Locurilor de Munca, al carei obiectiv il constituie cresterea…

- Din 15 martie, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca da startul cursurilor de calificare pentru someri pe acestui an. Calendarul stabilit de conducerea institutiei are, din start, cateva caracteristici ce tin de fondurile ce suplimenteaza bugetul alocat Buzaului de ANOFM pentru anul 2018.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 426 de posturi, cele mai multe, 254, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Anul trecut, sute de șomeri vasluieni s-au imbolnavit pe capete și au intrat in concediu medical. Sute de vasluieni care au intrat in șomaj in 2017 au apelat la o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficienta, de a-și rotunji veniturile: concediul medical. Pentru unii, certificatul medical este doar…

- Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar organizeza concurs in data de 26 martie 2018 ora 10.00 proba scrisa si in data de 28 martie 2018 ora 14.00 interviul pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de contabil debutant.Pentru a putea participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca…

- Categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, conform informațiilor publicate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt: persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca…

- Agenții economici au obligatia sa anunte la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Covasna toate locurile de munca vacante sau nou create. Necomunicarea acestor informații se poate sancționa, conform legii, cu amenzi cuprinse intre 3000 și 5000 de lei. Agenția Naționala pentru Ocuparea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 27 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 442 de posturi, cele mai multe, 276, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 222 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, 42 sunt destinate operatorilor confecționeri industriali, 37 muncitorilor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa organizeze, in anul 2018, 35 de programe de formare profesionala, pentru aproape 500 de șomeri, conform datelor oferite de catre conducerea instituției. „In ceea ce privește planul de formare profesionala, anul acesta avem…

- Numarul conjudețenilor neincadrați intr-o forma legala de munca sau șomaj trece bine de 10.000. Și asta luand in calcul doar evidențele oficiale. Respectivii primesc diferite forme de ajutor social (venit minim garantat, ajutor pe caz de boala etc), muncesc la negru ori traiesc din ce le ofera familia…

- Rata șomajului din județ a ajuns, la finele lunii ianuarie (a.c.), la 4,15%, fiind in scadere fața de cea inregistrata in luna anterioara, arata datele prezentate, ieri, de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Directorul executiv al instituției, Kelemen Tibor, a declarat,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca AJOFM Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de paza umana, monitorizare si interventie, service si mentenanta la sistemele de alarmareldquo;, in valoare estimata fara TVA de 25.600…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20.02. 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 434 de posturi, cele mai multe, 215, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Peste 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Timis. Mai putin de 100 de posturi disponibile sunt in judetele Botosani, Caras-Severin, Calarasi, Giurgiu si Bacau, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit…

- Angajatorii, care, conform legii au obligatia sa comunice Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi toate locurile de munca vacante in termen de 5 zile de la eliberarea acestora, si nu indeplinesc aceasta conditie, risca amenzi cuprinse intre 3.000 si 5.000 de lei.

- Firmele si alti angajatori din Romania se pot inscrie la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pentru a obtine fonduri europene pentru incadrarea si plata unor ucenici si stagiari, prin doua proiecte europene pentru care s-au semnat, luni, contractele de finantare.

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 432 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, cele mai multe, și anume 100, sunt destinate croitorilor confecționeri…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 351 de posturi, cele mai multe, 232, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- Studentii din Calarasi, inregistrati la o facultate din Capitala se pot inscrie la selectia pentru o slujba in Germania. Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca(AMOFM) Bucuresti anunta organizarea selectiei pentru studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei…

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.

- 779 este numarul locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati. Cele mai numeroase locuri de munca puse la dispozitie sunt: Ucenic (217), Curatitor sablator ( 50), Agent de securitate (10), Lacatus confectii metalice si navale (53), Muncitor…

- Firma din Turda, specializata in producerea fibrei metalice angajeaza: MUNCITOR NECALIFICAT – 3 posturi Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare de la: Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca

- Laura Toporascu Inceputul acestui an vine cu mai puține oportunitați de angajare peste hotare, in țari unde munca este respectata și remunerata așa cum se cuvine. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 662 de joburi vacante, cele…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 367 de posturi, cele mai multe, 234 de posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, in anul 2017, 17 cursuri pentru șomerii din evidența sa. In aceasta perioada, Agenția face inscrieri pentru o noua serie de programe de formare profesionala. Potrivit directorului executiv al instituției, Kelemen Tibor, pentru…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati anunta ca, atat la nivelul municipiului Galati, cat si in regiune sunt disponibile 712 locuri de munca disponibile. Cele mai multe locuri de munca vacante sunt pentru postul de ucenic, respectiv 217. Unul dintre angajatori este Santierul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a postat pe site-ul propriu, date actualizate in permanența, legate de tinerii „NEETs”, pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa depuna proiecte de finanțare cu obiective ce vizeaza acest grup țina. „NEETs” sunt definiți acei tineri cu varsta…

- Șomerii vranceni pot ocupa, in aceasta perioada, unul din cele 216 locuri de munca declarate vacante de angajatorii vranceni. Lista data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde foarte multe oferte destinate muncitorilor necalificați…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara anunța organizarea selecției pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara 2018 (minim 2 luni). Condiții de participare: – varsta cuprinsa ȋntre…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Tulcea organizeaza selecție pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara 2018 (minim 2 luni). Mentionam ca sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 219 oferte de munca destinate șomerilor. Cele mai multe dintre acestea, și anume 47, sunt pentru muncitori…

- Firma din Turda, specializata in producerea fibrei metalice angajeaza: Mecanic cu experienta Electrician Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare de la: Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca

- In judetul Brasov erau, la finalul anului trecut, 7.353 de persoane fara un loc de munca, conform datelor furnizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). La solicitarea newsbv.ro, directorul executiv al institutiei, Liliana Dragomir, ne-a prezentat si care este structura in ceea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 16 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 248 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 179 de oferte de munca destinate șomerilor vranceni. Astfel, in aceasta perioada se…

- Laura Toporascu Vasluienii care iși cauta un loc de munca in strainatate sunt așteptați sa se inscrie pentru unul dintre cele 150 posturi vacante in Spania, oferite de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), prin Serviciul de ocupare Eures Romania. Posturile respective vizeaza munca…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 9 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 130 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…

- Un scandal cu note comice a izbucnit la o importanta institutie timiseana, unde seful cel mare a fost nevoit sa plece din cauza unui conflict cu directoarea adjuncta. Ciudatenia s-a petrecut la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, unde directorul Marcel Miclau nu se mai intelegea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna va continua, luna aceasta, zece cursuri pe care le-a lansat in anul 2017. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții AJOFM Covasna, in luna ianuarie nu va porni niciun curs nou, deoarece bugetul instituției inca nu a fost aprobat.…

- CA LA VASLUI… Situatie incredibila la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui. Ajunsa in postul de director executiv al AJOFM la finele anului trecut, in baza unei decizii judecatoresti, Aurora Cornelia Tiribeja, o olteanca din Dolj, cauta un apartament de lux in oras, pentru…

- Laura Toporascu Fermierii, zilierii și cei care incaseaza venituri din chirie pot cotiza la fondul de șomaj și beneficia, la nevoie, de acest drept. Totodata, potrivit legii, pot deveni asigurați și membrii asociațiilor familiale și cei care lucreaza in strainatate. Condiția este sa incheie un contract…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 27 decembrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud și Cugir. In total, in județ sunt disponibile 137 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…