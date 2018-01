Stiri pe aceeasi tema

- Luna cadourilor din 2017 a adus romanilor un nou val de scumpiri. Cel mai mult s-a majorat pretul oualor, cu peste 43%, in conditiile in care in decembrie 2016 cea mai semnificativa scumpire nu a depasit 29%. Ouale au fost in luna decembrie 2017 in topul scumpirilor de produse si servicii fata de perioada…

- Pe langa cele 25 de miliarde de dolari, Trump mai doreste un buget de cinci miliarde de dolari pentru alte programe privind securitatea frontierelor si acordarea dreptului de munca si de sedere pentru imigranti. Administratia Trump analizeaza ridicarea unui zid pe o distanta de 1.300 de kilometri,…

- Un scandal de proportii a cuprins autoritatile din orasul american Los Angeles, dupa ce o investigatie jurnalistica a deconspirat faptul ca poliția locala nu utilizeaza cea mai mare parte dintr-un total de 100 de masini electrice, cumparate practic pe banii oamenilor care platesc impozite.

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- Cateva zeci de persoane au protestat sambata la Consulatul Romaniei din Milano, avant pencarte pe care scria "Din Milano In Romania, jos Guvernul si hotia!" Proteste au fost anuntate si in orase din afara tarii: Buenos Aires, Viena, Bruxelles, Toronto, Zurich, Fribourg, Helsinki, Bordeaux,…

- Politistii rutieri din Timis au actionat in trafic, in ultimele patru zile, in tot judetul. Aceștia au acordat 328 de sanctiuni contraventionale soferilor care nu au respectat regulile in trafic. Viteza este in topul infracțiunilor in continuare, 102 soferi fiind sanctionati pentru nerespectarea limitei…

- Exploatand oportunitatea pe care o ofera comertul global. Intins pe un sezlong de pe o plaja din Bali, romanul a povestit pentru Business Magazin cum a reusit sa-si indeplineasca visul. Alex Huditan povesteste ca era angajat intr-o multinationala de doi ani de zile, unde ”aveam un titlu pompos, dar…

- Bitcoin e cea mai scumpa criptomoneda disponibila in prezent. Are in istoria sa scurta și un capitol in care prețul a fost manipulat ca sa creasca artificiala de la 150 de dolari la peste 1.000 de dolari.

- Franciza Great Clips s-a situat pe locul 7 in topul Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur, in topul celor mai de succes branduri francizate in 2017. Brandul Great Clips a fost fondat in 1982, iar din 1983 a inceput sa fie francizat in Statele Unite. De obicei, situate in galeriile…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Alte orase mari precum Targu Jiu, Ploiesti , Brasov, Alba Iulia, Targu Mures si Vaslui au avut un indice de calitate a aerului "RAU". Pentru a vedea indicele din fiecare zi, intra pe www.calitateaer.ro.

- Petrolul WTI și Brent au inceput cu dreptul 2018. Creșterea din trimestrul al IV-lea a fost generata de intreruperi multiple, dar scurte, ale producției, iar in ultima perioada prețul a primit sprijin de la protestele din Iran.

- Petro, moneda virtuala a Venezuelei, va fi lansata in cateva zile si va avea in spate 5,3 miliarde de barili de petrol cu o valoare de 267 miliarde de dolari, aceasta avand rolul de a scoate tara din criza financiara profunda cu care se confrunta, a anuntat guvernul socialist al acesteia, potrivit…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- Rapid și rentabil. Actorii care le-au adus producatorilor cei mai mulți bani in 2017 Vin Diesel este actorul care a generat cele mai mari incasari in 2017, mare parte din venituri revenind francizei "Fast and Furious" in care acesta a jucat, potrivit unui clasament realizat anual de publicatia Forbes.…

- Daca inca nu ati ales o destinatie pentru a petreceti Revelionul si sunteti adeptii spectacolelor de lumini si muzica, va propunem cateva sugestii unde sa incepeti numaratoarea inversa la trecerea dintre ani.

- Cel mai supraevaluat actor in 2017 este Mark Wahlberg. Asta arata un clasament realizat de revista Forbes, potrivit careia, pentru fiecare dolar investit in el, studioul care l-a platit a primit inapoi doar 4,4 dolari.

- Departamentul Apararii al Statelor Unite a confirmat comanda pentru doua aparate Boeing 747-8 pentru a fi livrate in configurația necesara utilizarii lor de catre Președintele SUA. Prețul de...

- La capitolul marfuri alimentare, fructele proaspete s-au scumpit cu 2,2%, laptele si produsele lactate au costat mai mult cu 1,35%, pretul untului a crescut cu 6,9%, iar cel al oualor s-a majorat cu 29,2%, în noiembrie 2017 fata de octombrie 2017. La capitolul marfuri nealimentare, pretul…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, anunta Institutul National de Statistca (INS). Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2016 – noiembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2015 – noiembrie 2016), calculata…

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari.…

- O colecție de obiecte care au aparținut cantarețului și compozitorului Neil Young, in varsta de 72 de ani, ce conține machete de trenuri, dar și automobile clasice și echipamente muzicale, a fost vanduta la licitație cu aproape 300.000 de dolari, informeaza Reuters. Neil Young, pasionat…

- Citeste si: Companiile de stat din judete - pe pierderi, cele din subordinea ministerelor - pe profit „Inventarul“ angajatilor de la stat, cel mai bine pazit secret al Romaniei. Restructurarea si eficientizarea sistemului public se izbesc de re­zistenta unor ministere si in­stitutii, care isi iau ca…

- Sultanul Hassanal Bolkiah este unul dintre cei mai bogati oameni de pe planeta si conducatorul statului Burnei din 1967. Averea acestuia fiind estimata la 20 de miliarde de dolari, scrie Business Magazin.

- „Romania rurala, cu peste 10 mii de sate si 9 milioane de locuitori, are un potential de dezvoltare insuficient explorat. 68% din populatia activa are venituri decente din salarii, care ii acopera necesitatile lunare si ii permit si unele cheltuieli aditionale. Se observa si o tendinta de convergenta…

- Suzy Snooze, un dispozitiv care emite sunete si functioneaza ca o lampa, ajuta bebelusii si copiii sa adoarma. Dispozitivul se conecteaza la o aplicatie prin wi-fi. Daca un bebelus plange in miez de noapte, dispozitivul va detecta sunetul si va incerca sa il adoarma. De asemenea, poate anunta persoanele…

- In contextul in care preturile chiriilor si al apartamentelor cresc din ce in ce mai mult, o casa care se poate construi in aproape 6 ore si costa doar 33.000 de euro suna extrem de tentant. M.A.Di, o alternativa a caselor traditionale, a fost realizata de italianul Renato Vidal, costa 33…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finantelor Publice in sedinta de guvern de miercuri.Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor…

- In cautarea unui trai de viata mai bun, emigrarea a devenit sport national in Romania, tara noastra situandu-se, intr-un raport realizat de catre ONU, pe pozitia a doua in ceea ce priveste migratia. Daca contextul politic si economic prin care trecem te impinge sa iti cauti un job in strainatate,…

- Singapore, care duce o lupta impotriva folosirii automobilelor in oraș, a decis sa investeasca sume importante in transportul in comun și sa controleze numarul șoferilor autorizați sa circule in spațiul limitat de care dispune acest stat insular prin impunerea unei taxe (licenta COE) de 31.000…

- Sunt tineri, faimoși și putred de bogați. Forbes a publicat un top al vedetelor sub 30 de ani cu venituri mari in ultimul an.Pe primul loc s-a situat interpretul american The Weeknd. Artistul de 27 de ani a caștigat 92 de milioane de dolari in 2017.

- Tesla Roadster este un vehicul cu patru locuri (cu configuratia 2+2), cu tracțiune integrala si care, conform lui Elon Musk, accelereaza de la 0 la 100 km/h in 1,9 secunde și de la 0 la 160 km/h in 4, 2 secunde. Potrivit CEO-ului Tesla Motors, aceasta va fi cea mai rapida masina de serie produsa…

- Michael Schumacher face afaceri. O mașina de Formula 1 condusa de el, vanduta la o licitație Sotheby’s cu 7,5 milioane de dolari, informeaza AFP, citata de Agerpres.ro. Licitațiile de toamna organizate la New York s-au incheiat joi cu o alta surpriza: un Ferrari condus de Michael Schumacher vandut pentru…

- Un brand de lux a reușit sa scoata pe piața fuste care seamana izbitor cu covorașele auto. Prețul nu este deloc de neglijat: 2.300 de dolari costa o fusta. Poate ca ar fi mai simplu sa cumperi covorașe auto pe care sa le pui pe tine, și pentru care nu vei plati mai mult de 50 de dolari.…

- Pretul de un milion de dolari pentru un automobil poate speria majoritatea soferilor. Cei care isi permit sa de atatia bani pentru o masina un autoturism din aur pretul poate fi convenabil. O astfel de masina poate fi admirata la salonul auto din Dubai.

- Interesul international pentru aceasta lucrare a adunat aproape 1.000 de colectionari de arta, specialisti, jurnalisti si privitori in incaperea principala de la Rockefeller Center si alte sute prin live streaming. De la anuntul licitatiei pentru aceasta capodopera pe 10 octombrie, aproape 30.000 de…

- In Libia au fost filmate mai multe licitatii in care zeci de oameni sunt vanduti drept sclavi. Imaginile au ajuns la jurnalistii CNN. Acestia au mers pe urma informatiilor primite si au descoperit piete de sclavi, asemenea celor care functionau in Africa in urma cu 3 sau 4 secole. Acolo, viata unui…

- Uber si-a rezolvat oficial disputele din interiorul consiliului de conducere, fapt ce face ca monentul unei investitii uriase sa fie tot mai aproape. Un consortiu condus de uriasul grup telecom japonez Softbank va investi 10 miliarde dolari in Uber, scriu mai multe publicatii internationale. Uber nu…

- Ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, in octombrie fata de septembrie, potrivit Institutului National de Statistica (INS).…

- O organizație non-profit deschide un restaurant temporar operat in intregime de angajați infectați cu HIV, in speranța ca va spulbera prejudecațile despre modul de transmitere al acestui virus, informeaza marți Reuters. Situat in Toronto, restaurantul denumit June's, servește clienților feluri de mancare…

- O chitara care i-a aparținut legendei pop Prince a fost vanduta la licitație pentru suma de 700.000 de dolari, a anunțat casa de licitații care a organizat vanzarea, citata marți de DPA. Chitara albastra-verzuie a fost folosita de catre Prince la sfârșitul anilor '80 și…

- București, Kiev și New Delhi sunt in 2017 pe locul zece in topul celor mai ieftine orașe din lume, arata studiul Worldwide Cost of Living publicat luni de Economist Intelligence Unit (EIU), transmite DPA. Autorii studiului au dat ca exemplu prețul mediu al câtorva produse considerate…

- BLACK FRIDAY 2017. Dintre toate produsele care vor fi puse in vanzare in luna noiembrie, cele electronice se afla in centrul atenției - tablete, laptopuri, sisteme de jocuri, ceasuri inteligente, smartphone-uri și multe altele. Achizitionarea acestora, de multe ori, echivaleaza cu economii destul…

- Bucurestiul a atras peste 20 de noi retaileri din intreaga lume in principalele centre comerciale din oras si ocupa, alaturi de Praga, capitala Cehiei, prima pozitie in topul regional privind atragerea de noi investitii de profil, arata o analiza a...

