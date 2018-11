Cați bani ncasează statul din dividende suplimentare Guvernul incearca, in ultima perioada, sa obțina venituri din fel de fel de surse pentru a nu ajunge in situația depașirii deficitului bugetar de 3%. Noua rectificare bugetara arata cateva cifre despre care HotNews.ro a scris pe 30 iulie. Atunci estimam ca statul ar putea incasa din dividende suplimentare inca aproximativ 2 miliarde lei. Bineințeles, luasem in calcul dividende suplimentare mai mici, gandindu-ne ca nu vor stoarce la maxim companiile, iar restul de bani sa vina din dividende trimestriale. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guy Verhofstadt, preșditeele ALDE la nivel european, a amenințat formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu cu excluderea din familia europeana daca nu vor respecta statul de drept și cerințele MCV. Intr-un mesaj scris, miercuri, pe contul sau de Facebook dupa intalnirea cu parlamentarii ALDE din…

- Hidroelectrica a anunțat joi ca acționarii vor discuta in ședința AGA din 19 decembrie distribuirea a 550 de milioane de lei sub forma de dividende suplimentare, informeaza Hotnews. Ministerul Energiei, acționarul majoritar al companiei, a solicitat sa fie repartizate sume ...

- Romgaz a anunțat marți ca Ministerul Energiei, in calitate de acționar majoritar al companiei, a cerut majorarea sumei care ar urma sa fie distribuita la finalul anului sub forma de dividende suplimentare, potrivit Hotnews.ro . In urma cu o saptamana, suma ceruta de minister era de 501 milioane lei…

- Raportul Comisiei Europene pe tema justiției din România costata ca evoluțiile recente au însemnat un regres fața de progresele de pâna acum și au pus sub semnul întrebarii evaluarea pozitiva din ianuarie 2017.

- Statul roman ia 41,5% din leafa oricarui cetațean, cel mai mult dintre toate statele aflate in regiune, unde media este de doar 21% in cazul salariului minim pe economie. Romania depașește puțin media zonei cand e vorba de brut, dar, dupa plata taxelor, un roman incaseaza mai puțin decat media regiunii,…

- Companiile energetice sunt stoarse, rand pe rand, de rezervele pe care le au, fiind obligate de Guvern sa distribuie sume importante de bani sub forma de dividende suplimentare. Dupa Romgaz, și Nuclearelectrica anunța ca va repartiza acționarilor, pe final de an, dividende suplimentare in valoare de…

- Companiile din energie in care statul este actionar isi evalueaza rezervele pentru a vedea cat pot “dona” catre stat, dincolo de clasicele dividende, prima care a anuntat oficial viramentul fiind Romgaz, cel mai mare producator de gaze. Pe lista mai sunt insa si Hidroelectrica, firma care a terminat…

- In care, evident, parinții sa depuna banii Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toți tinerii romani cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parinții depun minimum 1.200 de lei intr-un an, statul sa acorde o prima de 600 de lei, conform planului pregatit la nivel guvernamenta.…