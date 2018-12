Câți BANI încasează DRAGNEA lunar. PONTA a dezvăluit SUMELE COLOSALE Liderul Pro Romania Victor Ponta s-a dezlanțuit la adresa PSD, care primește o subvenție din partea AEP de 35 de milioane de lei lunar. „In perioada cand eram șeful PSD și prim ministru n-am avut aceste sume, pentru ca n-am considerat ca este corect sa iei atația bani de la bugetul de stat pentru funcționarea partidului. Cred ca am avut dreptate atunci. Sigur, in 2018, sunt oameni care gandesc altfel și care confunda bugetul de stat cu bugetul de partid și atunci 35 de milioane pe luna cred ca li se pare chiar prea puțin. (...) A, și vreau sa spun ce mare opoziție face PNL, care incaseaza doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

