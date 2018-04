Stiri pe aceeasi tema

- Romanii investesc, in medie, 800 de lei pentru pregatirea de primavara a masinii, dupa terminarea sezonului rece, iar cele mai multe defectiuni apar la sistemele de directie si suspensie, arata un studiu derulat de catre reprezentantii unei platforme online de vanzari piese auto.

- Romanii investesc, in medie, 800 de lei pentru pregatirea de primavara a masinii, dupa terminarea sezonului rece, iar cele mai multe defectiuni apar la sistemele de directie si suspensie , arata un studiu derulat de catre reprezentantii unei platforme online de vanzari piese auto.Cele mai afectate piese…

- Soferii romani aloca, in medie, 800 de lei pentru pregatirea masinii dupa terminarea sezonului rece, iar cele mai multe defectiuni apar la sistemele de directie si suspensie, potrivit estimarilor AutoEco.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de piese si accesorii auto din Romania. Suma este…

- Potrivit consultantilor AutoEco.ro, spre finalul sezonului rece si inceputul primaverii apar, cu precadere, defectiuni la sistemul de directie si suspensie, cele mai afectate piese fiind: bratele de suspensie, bucsele bratelor de suspensie, bieletele antiruliu, bucsele de bara stabilizatoare, rulmentii…

- In topul preferintelor din cosul de cumparaturi al romanilor se afla pantofii cu sau fara toc, rochiile de zi, jachetele subtiri si pantofii sport, conform cercetarii realizata de Champaigns, agentie de performance marketing de pe piata locala. De asemenea, liderii cumparaturilor online sunt…

- Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a crescut la 2,42%, de la 2,41%. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni,…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%.Citeste si: Tur de FORTA! Kovesi vine cu EXPLICATII pe banda rulanta, dupa acuzatiile lui Daniel Morar: 'Protocolul nu a dat acces…

- Veste proasta înainte de Paste pentru românii care au credite în lei. Ratele la credite continua sa creasca, în contextul în care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%

- Cele mai reusite glume si poze amuzante, publicate de internauti pe retelele de socializare."Vineri nu se inchid scolile. Tibi Useriu s-a oferit sa duca toti copiii la scoala";"Stiti cumva daca s-au mai ieftinit brazii? Ca de miel de Paste nu e cazul";"Daca azi e 23,…

- In primele doua luni ale anului 2018 au fost vandute cele mai multe masini din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de anul trecut, informeaza romaniatv.net. Modelul Dacia Logan a fost cel mai vandut, cu 1.670 de unitati, urmat de Dacia Duster, Dacia Sandero. La nivel european, Romania a inregistrat…

- Calendaristic, primavara a inceput la 1 martie. Astronomic, primavara incepe din momentul echinoctiului de primavara care anul acesta s-a produs la 20 martie, ora 18.15. Deși a venit deja echinocțiul de primavara, iarna nu se lasa inca dusa.

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- „Am venit astazi in fata dumneavoastra pentru a va prezenta cateva date, extrem de ingrijoratoare, de care nimeni nu vorbeste, dar care contureaza cea mai stringenta problema a Romaniei: plecarea cetatenilor activi din tara. Din pacate, in ciuda gravitatii fenomenului emigratiei, decidentii PSD-ALDE…

- Daca ar primi 100.000 euro, doar 1,5% dintre romani ar investi in fonduri de investitii, primele optiuni fiind afacerile, calatoriile si investitiile imobiliare, arata studiile de specialitate. De asemenea, aproape 44% dintre romani iau sfaturi de la prieteni, apropiati sau colegi de incredere in privinta…

- Primavara este tot mai aproape de noi si dovada consta in temperaturile pozitive si tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber. Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta,…

- Reynaers Aluminium, grup belgian activ pe segmentul solutiilor de aluminiu pentru sectorul de constructii, estimeaza o majorare cu aproximativ 10% a cifrei de afaceri pentru 2018 in Romania, dupa un avans de 15% in 2017, la aproximativ 7 milioane euro. Compania se asteapta ca segmentul rezidential…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Cele mai mari ponderi in totalul inmatricularilor de autovehicule din 2017 se regasesc in Bucuresti-Ilfov si in nord-vestul Romaniei, atat la masinile pentru pasageri, cat si la cele pentru marfa, arata datele dintr-un studiu publicat de Institutul National de Statistica (INS). La autovehiculele…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,

- Anul 2017 a fost unul al belsugului la stat. Au aparut 20.000 de noi bugetari, un record al ultimilor ani. Multi s-au angajat in ultimele luni si si-au ales bine momentul, pentru ca tocmai atunci au crescut lefurile. De pildă, cei din administraţia publică - de la primari, până…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste preventia si tratamentul afectiunilor cauzate de temperaturile extrem de scazute.

- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- Piata bunurilor de larg consum a crescut valoric cu 7% in 2017 pe segmentul bunurilor de folosinta curenta pentru consumul casnic, pe fondul majorarii preturilor si nu pe cel al cresterii volumelor cumparate asa cum s-a intamplat in 2016, arata un studiu al GfK. Produsele de ingrijire a…

- Trecerea de la anotimpul de iarna la primavara, cand temperaturile cresc simtitor, necesita o atentie minima pentru intretinerea automobilului, dar absolut necesara pentru buna functionare a acestuia.

- Pe primul loc in privinta produselor alimentare consumate de catre romani se situeaza legumele si conservele din legume. Lunar, la nivel national, o persoana consuma, in medie, 9,803 kilograme de legume si conserve din legume, potrivit datelor Institutului National de Statistica valabile pentru trimestrul…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Ne apropiem cu pași repezi de o perioada aglomerata din punct de vedere al cadourilor, deoarece sarbatorile precum Valentine's Day, Dragobetele, 1 Martie și 8 Martie sau Paștele sunt tot mai aproape. Comercianții au ințeles ca numarul celor care comanda cadouri de pe Internet este tot mai mare de la…

- Decor de o mie de euro și show-uri de pantomima. Sunt ultimele tendințe in materie de nunți. 20 de tinere au participat la o cuconada a mireselor, pentru a afla cum sa-și organizeze o nunta de neuitat.Nu mai e la moda ca invitații sa fie intampinați de druște și vornicei.

- Cresterea vanzarilor online va continua sa domine obiectivele marketerilor in 2018. Un raport recent realizat de E-commerce Foundation anticipeaza ca vanzarile online vor atinge suma de 2774 de miliarde de dolari la nivel global. RTB House ofera cateva sfaturi celor care isi doresc sa valorifice…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- Specialistii vin cu vesti proate pentru romanii care au credite. Economistii au facut, potrivit Antena 3, mai multe scenarii socante atat pentru romanii care s-au imprumutat in lei, cat si pentru cei cu imprumuturi in euro. Citeste si: Accident cu mai multe VICTIME in Capitala: Circulatia…

- Creșterea vânzarilor online va continua sa domine obiectivele marketerilor în 2018. Un raport recent realizat de E-commerce Foundation anticipeaza ca vânzarile online vor atinge suma de 2774 de miliarde de dolari la nivel global. RTB House ofera câteva sfaturi celor care…

- Posta Romana a inregistrat anul trecut o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, conform declaratiei directorului general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Asociația atrage atenția pagubiților RCA și asiguraților CASCO asupra faptului ca repararea mașinilor in baza acestor asigurari in cadrul service-urilor partenere ale firmelor de asigurari afecteaza destul de mult calitatea reparațiilor, din mai multe motive, potrivit unui comunicat de presa remis…

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Potrivit lui Ioan Dirzu, președintele PSD Alba, romanii o duc mai bine dar inca nu s-au prins: ”creștere economica peste cele mai optimiste așteptari”. Deși s-a plasat de partea lui Dragnea in razboiul acestuia cu premierul Mihai Tudose, liderul PSD Alba deputatul Ioan Dirzu se lauda cu performanțele…

- Activele nete ale cetatenilor ca parte din venitul disponibil – au ramas la fel ca acum cinci ani, chiar daca economia Romaniei a avut cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, arata o analiza publicata duminica de Bloomberg. „Beneficiile vietii in economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%. "Rata…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6%, procentul fiind diferit de la un furnizor la altul.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de…

- Stabilirea prioritatilor si a bugetului necesar, dar si studierea cu atentie a destinatiilor propuse sunt cateva recomandari ale specialistilor din turism pentru ca in 2018 sa calatorim mai mult si mai confortabil.

- Peste 167.000 de turisti romani au ajuns in statiunile din tara de Revelion, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent. Acestia au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de Revelionul anterior, potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, in timp ce tarifele percepute…