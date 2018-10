Stiri pe aceeasi tema

- Apetitul pentru afaceri in Romania este in scadere, iar economia romaneasca functioneaza precum o masina cu frana de mana trasa, in conditiile in care numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele sapte luni, iar cel al firmelor noi a...

- Deși ar putea sa nu munceasca deloc și sa stea liniștit inca trei vieți, cel mai bogat om din Romania, miliardarul Ion Țiriac, iși investește, constant, banii in diverse afaceri.Cu afaceri in sport, asigurari, dar și in sistemul bancar, fostul tenismen s-a implicat in foarte multe segmente…

- Repararea echipamentelor de comunicatii este sectorul economic cu cea mai mare crestere, în ultimul deceniu, de 1.197%, pâna la o cifra de afaceri de 371 de milioane de lei. Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului (leasing de personal), cu un ritm de crestere…

- In data de 6 august 2018, Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, s-a intalnit cu domnul Daya GAMAGE, ministrul Industriilor Primare și Bunastarii Sociale din Sri Lanka. In cadrul vizitei, cei doi miniștri au discutat despre posibilitatea realizarii unei cooperari pentru dezvoltarea…

- In aceasta perioada, reprezentantii mediului de afaceri pot transmite Ministerului Finantelor propuneri de imbunatatire a Codului Fiscal, iar compania de consultanta financiara EY Romania a prezentat un set de propuneri menite sa usureze povara firmelor si sa reduca unele costuri de conformare.

- Inmatricularile de vehicule comerciale sub 3,5 tone din Europa au crescut in primul trimestru al acestui an cu 2,17%, in timp ce piața din Romania s-a majorat cu mai bine de 12%. In timp ce Ford conduce plutonul la nivel european, Dacia este liderul din Romania.

- Romania este un loc plin de oportunitați de afaceri și dezvoltare rapida. O spun marii antreprenori de pe piața, care au reușit sa construiasca imperii financiare și branduri de renume internațional, pornind de la o idee și cațiva angajați. Secretul: atragerea capitalului strain.

- Se anunța lansarea versiunii in limba romana a lucrarii ,,Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, editia a-XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania-CNIPMMR, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Evenimentul…