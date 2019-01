Stiri pe aceeasi tema

- Onorarii considerabile le-au fost acordate de catre Ministerul Educației Naționale autorilor manualelor unice publicate de Editura Didactica și Pedagogica și criticate dur pentru greșelile pe care le conțineau.

- Senatorul USR Dan Lungu sustine ca, in urma unei interpelari facute la Ministerul Educatiei, i s-a comunicat ca autorii manualelor unice, dar cu greseli multiple, au incasat sume cuprinse intre 25.000 – 45.000 de lei brut. Lungu considera ca aceste onorarii sunt nejustificate, ca procedura de selectia…

- In urma unei interpelari realizate de senatorul iesean Dan Lungu la Ministerul Educatiei Nationale solicitand mai multe cifre legate de costurile editarii si tiparirii manualelor unice, semnalate in mass media ca fiind pline de greseli elementare, ministrul de resort a comunicat onorariile autorilor…

- NOUA PROCEDURA DE CUMPARARE A MANUALELOR SCOLARE La licitatie vor participa "operatori economici" care vor depune oferte. Contractele cu castigatorii vor fi incheiate pe 4 ani, la fel ca inainte de impunerea editurii unice, prevad noile metodologii puse in dezbatere de ministrul Educatiei. Etapele cumpararii…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, sustine ca nu va mai exista manual unic iar in noua metodologie pentru elaborarea manualelor accentul cade pe calitate si apoi pe pret, scrie realitatea.net. E deja pe site ul Ministerului Educatiei noua metodologie pentru elaborarea manualelor in acest an.…

- Ligia Deca a fost intrebata joi, in cadrul unei conferinte de presa, ce parere are despre declaratia Ecaterinei Andronescu potrivit careia plagiatul reprezinta o problema minora pentru invatamantul din tara noastra.“Intrebarea referitoare la declaratiile doamnei Andronescu vizavi de fenomenul…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost, din nou, in centrul unui scandal, dupa ce, in timpul unei emisiuni la Antena 3, a avut un schimb de replici taios cu un senator PNL, fiind avertizat ca ar putea fi dat in judecata.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a continuat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Istanbul, discutiile cu omologul turc, Fahrettin Koca, pentru demararea parteneriatului public-privat ce vizeaza constructia spitalului regional Constanta. Acesta este, practic, un raspuns pentru comisarul european,…