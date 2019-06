Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a invins Anglia cu 4-2, la EURO 2019, iar selectionerul Mirel Radoi a spus ca este cea mai frumoasa seara din cariera sa. Radoi a spus ca nu si-a gasit cuvintele dupa meciul nebun de la Cesena.Radoi a aparut extrem de bucuros in fata microfonului: "Ma bucur ca baietii au inteles…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.Cele…

- Naționala U21 a Romaniei, cantonata la Bagno di Romagna, in Italia, a susținut azi primul antrenament cu mingea de la sosirea in superba stațiune montana. Intensitatea antrenamentului n-a fost insa una ridicata. Jucatorii au efectuat mișcari de stretching, la care a participat inclusiv Alexandru…

- Razvan Lucescu, 50 de ani, a povestit ce impact are succesul uriaș de la PAOK Salonic asupra lui ca om, ca antrenor și cum vede țara natala și viitorul personal. Razvan este Lucescu care acum e pe culmile gloriei in familie! Mircea Lucescu, alaturi de soția sa Neli, iși joaca rolul de strabunic și-l…

- Consiliul Local Oradea a aprobat, miercuri dupa-amiaza, cu votul exclusiv al consilierilor PNL, bugetul de venituri si cheltuieli al orasului, din care 42% din fonduri vor fi cheltuite exclusiv pe lucrari de investitii, dupa cum a anuntat primarul municipiului, Ilie Bolojan.

- Intr-un discurs plin de bațoșenie naționala, Dancila ataca ieri, la gramada, ambasadorii a 11 state europene, pe cei ai Statelor Unite și Canadei, Comisia Europeana, Parlamentul European și pe Klaus Iohannis, pentru ca nu sunt de acord ca PSD sa modifice legislația penala in favoarea infractorilor.…

- Afla cum stai cu finantele in cea de-a doua luna a primaverii, aprilie 2019. Din punct de vedere financiar, luna aprilie se anunta a fi una excelenta pentru afaceri, indeosebi pentru semnele zodiacale care se bazeaza pe intuitie.

- Atacant de viitor MARCATOR… Vasluienii Stefan Stefanovici (Sporting Juniorul Vaslui) si Louis Munteanu (Viitorul Constanta) au jucat in victoria “tricolorilor” U17 impotriva echipei similare a Turciei, in ultimul joc de la Turul de Elita. Louis Munteanu a marcat de doua ori, iar Romania s-a impus cu…