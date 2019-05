Câţi bani au cheltuit turiştii români în ţară, în minivacanţa de Paşte şi 1 Mai "Cei aproximativ 109.000 de turisti romani care si-au petrecut minivacante de Paste si 1 Mai in statiuni din tara au cheltuit aproximativ 59,9 de milioane de lei (peste 12,5 milioane de euro). In toate zonele turistice din Romania s-au vandut aproximativ 109.000 de locuri, in timp ce in strainatate au plecat pentru minivacanta de Paste si 1 Mai peste 11.650 de turisti. Spre deosebire de anul trecut, cand Pastele si 1 Mai au fost sarbatorite la distanta de 3 saptamani, fiind inregistrate incasari din servicii turistice de aproximativ 3,7 milioane de euro pe zi, anul acesta sarbatorile au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

