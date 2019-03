Stiri pe aceeasi tema

- * CS Dinamo Bucuresti a invins-o CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 34-29 (17-12), luni, in Sala Dinamo, intr-un derby de traditie, disputat in etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal masculin. * Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, scor 2-2 (2-2), luni seara, la Chiajna, intr-o…

- Potrivit Agerpres, un numar de 450 de suporteri – 150 ai echipei Dinamo si 300 ai echipei Steaua – au fost condusi la sediul Politiei si al Jandarmeriei dupa incidentele petrecute la meciul de handbal masculin din semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, desfasurat la Focsani, informeaza un…

- Petre Apostol La Complexul Olimpic de la Izvorani, a avut loc Campionatul National de Karate shito-ryu, la care printre cluburile participante s-a regasit si CS Komura Valenii de Munte, care a fost reprezentat de 23 de sportivi. Elevii antrenorului Nicolae Patrascu au avut evolutii bune, obtinand in…

- Etapa a XXIV-a a Ligii I de fotbal a adus o singura clarificare in lupta pentru calificarea in play-off. In urma esecului suferit pe teren propriu in fata FC Botosani, Dinamo Bucuresti nu mai are nicio sansa de accedere in prima grupa valorica. Si echipele sibiene Hermannstadt si Gaz Metan Medias,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca meciul de sambata cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe este unul foarte important pentru clubul din Soseaua Stefan cel Mare in lupta pentru play-off. ''Baietii sunt bine, le-a…

- Italianul Lorenzo Musetti (16 ani), locul 4 ITF, a castigat turneul Australian Open la juniori, dupa ce l-a invins pe americanul Emilio Nava, locul 22 ITF, informeaza News.ro.Musetti, favorit 1, s-a impus in fata lui Nava, cap de serie 13, cu scorul de 3-6, 6-2, 7-6 (14/12). Meciul…

- Fundasul stanga englez David Jordan Mustoe a semnat un contract cu echipa de fotbal Dinamo Bucuresti, a anuntat clubul din Stefan cel Mare pe site-ul sau oficial. Mustoe, care a evoluat ultima oara in...

- Autoritațile din Lugoj vor acorda și in acest an fonduri nerambursabile cluburilor și asociațiilor sportive din municipiu. Cererile de finanțare se depun, la Primaria Lugoj, pana in data de 31 ianuarie 2019. Fondurile se aloca in conformitate cu Regulamentul finanțarilor nerambursabile…