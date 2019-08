Câți bani alocă românii pentru cumpărarea unei maşini noi Romanii aloca, in medie, intre 11.700 euro si 31.200 euro pentru cumpararea unei masini noi din clasele mica, medie si SUV, potrivit datelor Jato Dynamics. Defalcat pe categorii, bugetul mediu pentru achiziţia unei maşini aparţinând segmentelor de clasă mică este de 11.700 euro, 20.750 euro în cazul segmentelor de clasă medie şi 23.000 – 31.200 euro pentru toate clasele de SUV-uri. “Cumpărătorul român se aliniază la tendinţele globale, iar achiziţia unei maşini noi nu mai ţine cont doar de bugetul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

