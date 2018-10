Cati bani ai dreptul sa primesti de la compania de asigurari RCA sau CASCO pe o masina cu dauna totala

Stiri pe aceeasi tema

- Bani de la stat pentru agricultori. Suma totala platita va fi de circa 169,963 milioane de lei, cu sursa de finantare de la bugetul national, pentru un numar de 18.319 beneficiari si o cantitate totala de motorina de 97,76 milioane de litri.Suma totala platita va fi de 169.962.842 lei,…

- Daunele pe care autoturismul tau le sufera sunt acoperite de CASCO, asigurarea ce ar trebui sa rezolve absolut toate avariile auto, indiferent daca ești sau nu responsabil de ele. In realitate insa, lucrurile nu sunt la fel de roz, pentru ca asiguratorii cu care ai incheiat o astfel de asigurare nu…

- Masina rasturnata in sant pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti, in dreptul localitatii Daia, era condusa de o tanara in varsta de 29 de ani din Calugareni, iar la bord se mai aflau o femeie de 47 de ani si doi minori - o fetita de noua luni si un baietel de doi ani si jumatate, a informat, sambata, purtatorul…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a atribuit un contract prin licitatie simpla pentru achizitionarea serviciilor de asigurare auto CASCO. Atribuirea a avut loc la data de 22 august 2018. Firma castigatoare este Asigurarea Romaneasca Asirom Vienna Insurance Group SA. Valoarea estimata a contractului…

- Aegon Romania, parte a grupului financiar internațional Aegon, raporteaza un volum al primelor brute subscrise in 2017 de peste 110,8 milioane lei, in creștere cu 10,6% fața de anul 2016, cand volumul total de prime brute subscrise a fost de 100,2 milioane lei. Valoarea totala a plasamentelor a crescut…

- Masina zburatoare Transition a companiei Terrafugia a fost in dezvoltari si teste timp de multi ani, dar este in sfarsit aproape gata. Compania a anuntat ca primele modele Transition vor fi vandute candva in 2019.

- Conducerea casei de Sanatate "fura din banii pacientilor" 90 persoane, functionari si membri ai conducerii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a celei a Municipiului Bucuresti, dar si reprezentantii unor firme private, au fost trimisi în judecata într-un dosar vizând decontarea…

- Valoarea medie anualizata a unei prime pentru polițele de asigurare RCA a fost in primele 3 luni ale anului de 589 de lei, in scadere cu 19%, in timp ce dauna materiala medie a crescut ușor la aproape 5.600 lei.