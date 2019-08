Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta cumpara echipamente IT si licente, pentru care va scoate din conturi 120.168,07 lei. Contractul scos la licitatie presupune achizitia de: calculator desktop cu monitor, tastatura si mouse, sistem de operare calculator desktop Windows 10 Professional OEM…

- Trimiterea in judecata a celor doi foști procurori ai Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, unul – Mircea Negulescu “Portocala”, cunoscut și sub porecla de “Zdreanța”, iar celalalt – fost coleg și fost șef al primului – Lucian Gabriel Onea, a starnit un nou val de reacții…

- Fostul lider PSD Adrian Nastase reacționeaza dur la concluziile Raportului GRECO. Acesta susține ca in spațiul UE nu exista reguli comune cu privire la justiție, prin urmare calificarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților ca fiind o anomalie nu este una normala."Anomalia este definita…

- Lions Club Sf. Gheorghe Bacau a facut, marți, 9 iulie, o vizita in Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Bacau. Cu aceasta ocazie, la spital au ajuns pachete cu alimente pentru copii, acțiunea fiind una concertata in mai multe cluburi Lions din Romania. Pachetele cu alimente au fost aduse…

- Anual sunt diagnosticate aproximativ 500 de cazuri noi de cancer la copii, in Romania. Asociația Little People, prin intermediul specialiștilor și voluntarilor transforma vestea unui diagnostic care suna a sfarșit de drum intr-o puternica atitudine de incredere și speranța in fața bolii, in care rezoneaza…

- Printre noile destinații de food & beverage din proiect se afla Manufaktura The Coffee Shop Restaurant, un spațiu multifuncțional inaugurat recent, la parterul cladirii de birouri United Business Center 1. Dupa un parcurs de succes in locații de top din București, brandul ii asteapta acum pe…

- Proiectul de hotarare privind realizarea acestor investiții va ajunge miercuri, 26 iunie, pe masa aleșilor județeni, care se vor intruni in ședința ordinara. Investițiile constau in aparatura și echipamente medicale pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatații și pentru…

- Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, perioada determinata de asistent medical principal (studii PL), in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!