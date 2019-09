Câţi BANI a strâns Andreea Bălan la NUNTĂ. Invitaţii au fost trataţi regeşte: care a fost MENIUL DE LUX Andreea Balan și George Burcea și-au unit destinele in prezența celor dragi lor! In ziua cea mare le-au fost alaturi și cele doua fetițe pe care le au impreuna. Cei doi s-au casatorit religios și au și creștinat-o pe micuța Clara. Cum obrazul fin cu cheltuiala se ține, familia și prietenii vedetelor au avut parte numai de lucruri fine pe toata durata serii. Nunta solistei a fost fara dar și poate evenimentul anului, plin de lux și fala, unde a fost invitata toate crema showbiz-ului autohton. Andreea Balan nu mai poate face copii niciodata. "A fost o decizie de viata si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- FRF a prezentat, pe site-ul oficial, meniul "tricolorilor" in saptamana meciului cu Spania, din preliminariile Euro-2020. Astfel, in aceste zile, jucatorii consuma printre altele prosciutto crudo, raviolli cu sos de rosii si parmezan sau salata de telina cu mere si morcovi.

- Adelina Pestrițu și tatal copilului ei se vor casatori saptamana viitoare, iar pregatirile sunt in toi. In acest weekend, fosta prezentatoare tv a avut parte de o petrecere pe cinste, organizata de prietenele ei. Fetele au organizat petrecerea burlacițelor, iar bruneta a marturisit ca nu se aștepta…

- Soții Pastrama au ieșit in oraș, la restaurant, in compania unuia dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul romanesc, Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Brigitte Sfat și partenerul ei de viața, Florin Pastrama, s-au relaxat alaturi de Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Acesta din urma a venit insoțit…

- Ela Craciun a fost ieri nașa de cununie a unor prieteni apropiați. Ceremonia a avut loc la o biserica din București și a fost ținuta de parintele de suflet al vedetei, Emil Caramizaru. A fost prima experiența a Elei Craciun in calitate de nașa de cununie. Vedeta a mai fost pana acum nașa de botez de…

- In ultimii ani a tot castigat teren ideea ca mireasa sa aiba alaturi de ea domnisoare de onoare, cu rolul de a o sprijini in cea mai frumoasa zi din viata ei. Cum se aleg domnisoarele de onoare, ce trebuie sa faca intr-o zi atat de importanta si de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Scandal in loc de nunta! Regele romilor din Romania e acuzat de doi parinti ca i-ar fi pacalit pe ei, dar si pe fiica lor. Fata ar fi fost promisa, ca mireasa, fiului lui Daniel Cioaba, acum 3 ani.

- Eveniment inedit in satul Sofia din raionul Drochia. La o saptamana de la Duminica Mare zeci de gospodine din localitate au marcat „Verdele” - o sarbatoare exclusiv pentru femei. Acestea s-au adunat in jurul mesei festive si s-au veselit pana la miezul noptii.

- In scurt timp, Radu Mazare si iubita lui, Roxana, vor deveni sot si sotie! Fostul edil al Constantei are sprijinul tuturor apropiatilor si, desi va avea loc in Penitenciarul Rahova, toti sunt incantati de eveniment.