- Edilul ii anunta pe toti functionarii primariei ca, in luna ianuarie, vor primi testare pentru a le fi verificate cunostintele pe care le mai au in domeniile pe care lucreaza in cadrul institutiei. Marcel Romanescu a explicat si de ce a decis sa-si testeze angajatii. Primarul Municipiului…

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, promite evaluari drastice pentru toți angajații din subordine. Va fi evaluat personalul cu funcții de execuție, dar și personalul cu funcții de conducere, inclusiv directorii de direcții și șefii de servicii.

- Pe data de 25 aprilie, Marian Rotaru, fostul șef de la Direcția de Patrimoniu a Primariei Targu-Jiu, l-a dat in judecata pe primarul Marcel Romanescu. Primul termen in dosarul aflat pe rolul Tribunalului Gorj va avea loc pe 26 iunie, adica la finalul acestei luni. Litigiul va fi tranșat…

- O delegație de funcționari din cadrul Primariei Targu Jiu se va deplasa in Olanda in perioada urmatoare, la arena Johan Cruyff din Amsterdam, dupa ce pe adresa instituției a sosit o invitație de la Clubul Ajax Amsterdam. Astfel, reprezentanți ai Primariei Targu Jiu vor vizita Stadionul din Amsterdam…

- Marcel Romanescu, președintele PNL Targu-Jiu pune din nou tunurile pe organizația județena a partidului, dupa ce liberalii au pierdut alegerile europarlamentare in municipiu. “Fara blaturi se puteau caștiga alegerile la Targu-Jiu”, afirma acesta repoșandu-i președintelui PNL Gorj, Dan Valceanu ca, daca…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca le va solicita analize financiare si de resurse umane. Sefii va trebui sa propuna realocarea unor fonduri sau chiar folosirea resursei umane in alte compartimente. In ultima instanta, s-ar putea ajunge ...

- Situație incredibila la Targu-Jiu! Trei consilieri locali vor sa le fie majorate cu 10% salariile functionarilor din primarie, desi nu exista nici macar un buget aprobat. Eduard Ladaru, Aurel Popescu si Ion Butan, presedintii organizatiilor municipale de la ALDE, PSD si PSRo sunt inițiatorii unui proiect…

- Fostul șef al Directiei Publice de Patrimoniu, Marian Rotaru, care a fost surprins in timp ce i se facea pedichiura la serviciu, a fost concediat. Reprezentanții Primariei Targu-Jiu i-au desfacut contractul de munca din motive disciplinare, transmite Mediafax.La recomandarea Comisiei de Disciplina,…