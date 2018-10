Stiri pe aceeasi tema

- ATP a publicat azi noul clasament mondial. Marius Copil, 28 de ani, a facut un salt uriaș, de 33 de locuri, progres datorat finalei de la Basel. Copil a ajuns, oficial, pe locul 60 mondial, dupa ce saptamana trecuta era pe poziția a 93-a in lume. Inainte, cel mai bun loc din cariera al aradeanului era…

- US Open a intrat ieri in a doua saptamana, cea decisiva, la sfarșitul careia vom afla caștigatorii ultimului turneu de Mare Șlem al anului. Libertatea a discutat cu Ilie Nastase (72 de ani), caștigator la New York in 1972, despre situația de pe tablourile de masculin și feminin, despre caracteristicile…

- Serena Williams a eliminat-o pe Kaia Kanepi, coșmarul Simonei Halep. Ce performanța a atins marea campioana. Venita pe ”Arthur Ashe” cu rochița cu care merge la orele de balet, Serena Williams a pornit ca un uragan, in ”optimea” cu Kaia Kanepi (Estonia, 33 de ani, locul 44 WTA). 6-0 in primul set, iar…

- Roger Federer (37 de ani, 2 ATP) s-a calificat sambata seara pentru a 17-a oara consecutiv in optimile de finala ale turneului de Mare Șlem de la US Open. Elvețianul l-a invins fara mari emoții pe Nick Kyrgios (23 de ani, 17 ATP), scor 6-4, 6-1, 7-5. Unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale anului…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) a parasit luni turneul de Mare Șlem de la US Open inca din primul tur. Liderul mondial a fost neputincios in fața jocului extrem de agresiv al estonei Kaia Kanepi (44 WTA, 33 de ani), care s-a impus cu 6-2, 6-4, dupa doar o ora și 17 minute de joc. ...

- Boris Becker (50 de ani), sixtuplu campion de Mare Șlem, a prefațat turneul de la US Open, laudand performanțele Simonei Halep (26 de ani, 1 WTA) din 2018. Liderul mondial va evolua in primul tur impotriva estonei Kaia Kanepi (33 de ani,). Partida va avea loc luni, la ora Romaniei 18:00, pe a doua…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) e favorita principala a turneului de Mare Șlem de la US Open, care incepe luni. Astazi, liderul mondial s-a antrenat alaturi de Agnieszka Radwanska (29 de ani, 39 WTA) pe arena principala Artur Ashe. La finalul sesiunii de antrenament, Simona Halep s-a intersectat pe…

- Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, a avut o intrevedere cu Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale si cu general de brigada dr. Ionel Oprea, seful Direcției Medicale, cu ocazia vizitei efectuate, vineri, de reprezentantii MApN, la fosta Policlinica…