Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Gabriel Tamaș, in varsta de 35 de ani, și-a petrecut noaptea in spatele gratiilor dupa ce a fost prins baut la volan, iar acum și-a aflat pedeapsa. Mai exact, acesta a fost pus sub control judiciar și-și va petrece urmatoarele zile in arest la domiciliu, potrivit GSP.

- Decizie de ultima ora a judecatorilor, in cazul fotbalistului Gabriel Tamaș, care a fost prins de poliție conducand beat cu 205 km/h.Jurnalistii de la Sport 1 anunta ca Gabi Tamas a fost audiat miercuri, aproximativ doua ore. Judecatorii au decis sa-l plaseze in arest la domiciliu, in concordanta…

- Continua problemele pentru Gabi Tamaș, dupa ce a fost prins baut la volan, de catre polițiștii din Israel. Autoritațile i-au mai gasit o neregula, pentru care risca o amenda usturatoare.

- Gabi Tamas a fost arestat pentru 30 de zile in Israel, uar permisul de conducere i-a fost retinut. Conform Sport1, fundasul celor de la Hapoel Haifa a condus sub influenta bauturilor alcoolice. Internationalul roman a fost oprit pe autostrada si arestat de politie dupa ce masina in care se afla circula…

- Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al celor de la Hapol Haifa, se afla in centrul unui uriaș scandal in Israel, dupa ce a fost prins beat la volan. Poliția din regiunea de Nord din Israel a urmarit o mașina ce gonea cu 205 km/h, pe autostrada, intr-o porțiune unde limita era de numai 90 km/h. ...

- Unul dintre fruntașii organizatiei extremiste "Antifa", recidivistul Pavel Grigorciuc, care l-ar fi atacat si l-ar fi agresat fizic pe deputatul democrat, Sergiu Sarbu, s-a ales cu un mandat de arest pentru 30 de zile.

- Dorel Cojan, șeful Poliției Locale Timișoara, a fost prins, duminica dupa-amiaza, conducand cu peste 100 km/h in localitate, intr-o zona unde nu avea voie sa mearga cu mai mult de 50 km/h. Polițiștii din Timiș l-au lasat fara permis de conducere pentru trei luni. Șeful Poliției Locale a fost prins conducand…

- Pe 2 august 2018, Vasile Manea a fost depistat in trafic de politistii vasluieni conducand un autoturism, desi nu poseda permis de conducere. Pedeapsa primita pentru fapta, un an de inchisoare, ar fi fost cu suspendare, daca barbatul nu ar fi fost in perioada de supraveghere care a urmat dupa eliberarea…