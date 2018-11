Câți angajatori buzoieni au fost sancționați de inspectorii ITM Inspectorii de munca au efectuat actiuni de control avand ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. Astfel, in domeniul relatiilor de munca s-au facut 326 controale la firmele din judetul Buzau, in urma carora au fost sanctionati 77 angajatori. S-au aplicat 94 sanctiuni contraventionale, din care 17 amenzi in valoare totala de 347.500 lei. Totodata, au fost solutionate 121 petitii, au fost emise 77 avertismente și s-au dispus 695 masuri cu termene precise de realizare… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

