Câți americani știu de România? Rezultate surprinzătoare "67% dintre americani au auzit de Romania. Mi s-a parut o chestie fenomenala. (...) I-am intrebat ce stiu de Romania sau contextul in care au auzit de Romania. 23% stiu ca e o tara, ceea ce deja e o chestie, adica nu e un oras sau stiu eu ce. Pe gimnastica - 4%. Daca puneam intrebarea asta in apropierea Olimpiadei de Vara, probabil procentul ar fi fost mai mare", a declarat Brett Loyd, presedinte si CEO al The Polling Company. El a precizat ca, potrivit cercetarii sociologice, 71% dintre americani au auzit de Transilvania. Cați americani au auzit de Transilvania "71% dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Mai mult de jumatate dintre americani (67%) au auzit de Romania, iar aproape trei sferturi (71%) au auzit de Transilvania - reiese din studiul sociologic "Valori, perceptii si reprezentari ale populatiei in Romania si Statele Unite ale Americii", prezentat marti la Academia Romana. "67%…

