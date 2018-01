Stiri pe aceeasi tema

- "Povestea slujitoarei/ The Handmaid's Tale" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial-drama, la cea de-a 75-a editie a galei, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- GLOBURILE DE AUR 2018. Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, conduce in topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, in timp ce serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din sase nominalizari.…

- "The Marvelous Mrs. Maisel" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial de televiziune comedie/ musical, la cea de-a 75-a editie a galei organizate de Asociatia presei straine de la Hollywood, duminica seara, la Los Angeles.

- Saoirse Ronan a fost desemnata cea mai buna actrita intr-o comedie, pentru rolul din "Lady Bird", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata la Los Angeles, duminica seara, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Guillermo del Toro a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru filmul "The Shape of Water", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata de Asociatia presei straine de la Hollywood duminica seara, la Los Angeles.

- James Franco a fost desemnat cel mai bun actor intr-un film comedie/musical, pentru rolul din "The Disaster Artist" - un lungmetraj pe care l-a si regizat -, la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- Cine va castiga la Golden Globes 2017? Sezonul marilor ceremonii de premii de la Hollywood debuteaza duminica seara cu evenimentul de decernare a premiilor Golden Globes. Gala va avea loc la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles. si va fi prezentata de Kristen Bell, Garrett Hedlund, Alfre Woodard, si…

- Rafati este proprietarul SunLife Organics, un lant de magazine care comercializeaza sucuri naturale si care s-a extins din Malibu in alte 6 locatii din Los Angeles. Lantul are clienti fideli precum David Duchovny sau Anthony Kiedis de la Red Hot Chilli Peppers si a devenit cunoscut datorita cozilor…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de știri bizare. De la mesajul bizar transmis de Donald Trump, la Hollyweed – agenția Reuters trece in revista cateva dintre cele mai inedite știri care au prezentat interes in acest an. Stilul lui Donald Trump l-a menținut pe liderul de la Casa Alba incontinuu in atenția…

- Miercuri, Jenna Dewan Tatum le-a facut o vizita celor de la magazinul de animale ”Bark N Bitches”, din Los Angeles, care funcționeaza și ca adapost pentru animale. Dupa cateva ore de joaca cu patrupezii, soția lui Chaning Tatum, imbracata in Craciunița, a lansat o rugaminte catre toți iubitorii de animale.…

- Nicole Kidman este de nerecunoscut. Una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood a trecut printr-o transformare șocanta pentru rolul din producția ”Destroyer”. Aceasta a fost fotografiata, pe platourile de filmare din Los Angeles, cu o peruca tunsa scurt, in nuanța saten si cu trasaturile fetei…

- In ce bai luxoase se relaxeaza acasa marile vedete Marile vedete de la Hollywood locuiesc in vile imese, de un luc orbitor, situate in Los Angeles, sau in apartamente cochete din New York. Cum era de asteptat, in astfel de locuinte baile ocupa un loc deosebit de important. Sunt locul unde celebritatile…

- Plecata in SUA de mai bine de 20 de ani, Mona Garcea s-a nascut la Brasov in 1976, iar parintii sai au emigrat in Statele Unite in 1985. In SUA, ea a absolvit University of Central Florida, dupa care s-a mutat in Los Angeles. Acum este producator, producator-coordonator, si assistant executive…

- Los Angeles pare a fi mai aproape. Un entuziast din satul Coscalia raionul Causeni a reprodus vestita inscriptie Hollywood. Pentru a face vestit satul natal barbatul a cheltuit 40 mii de lei si a lucrat doua saptamani.

- Cine nu a vazut macar o data uriasa inscriptie Hollywood din Los Angeles? Aparuta in 1923, aceasta a devenit un adevarat simbol al filmului american, care e vizitat de milioane de turiști din toata lumea. Locuitorii din satul Coșcalia, raionul Caușeni s-au trezit peste noapte in Hollywood. Cuvintul…

- Seriale de comedie de mare succes, realizate la Hollywood, precum „Doi barbati si jumatate”, „Teoria Big Bang” sau „Mike si Molly”, poarta semnatura unei romance! Mona Garcea (42 de ani) este producatoarea acestor sitcomuri care au facut istorie in lumea televiziunii. Nascuta in Brasov, Mona aplecat…

- Actrița Catherine Zeta Jones și soțul sau, Michael Douglas, sun impreuna de 17 ani și au doi copii adolescenți, dar nimeni nu și-ar fi imaginat ca frumoasa actrița de 48 de ani este atat de apropiata de socrul sau, legendarul actor Kirk Douglas, in varsta de 100 de ani. Prezenta la Gala Legacy of Vision…

- La 22 de ani dupa ce a fost asasinata, interpreta de origine mexicana Selena Quintanilla a fost decorata cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood. La ceremonie a participat sora ei Suzette Quintanilla, primarul orașului Los Angeles, Eric Garcetti, dar si fanii cantaretei.

- Cantareața de origine mexicana Selena Quintanilla, asasinata in 1995, a primit vineri cu titlu postum o stea pe Walk of Fame din Hollywood, intr-o ceremonie la care au participat sora sa Suzette Quintanilla, vedeta de film Eva Longoria și primarul orașului Los Angeles, Eric Garcetti, care au celebrat…

- La ceremonie a fost prezenta familia cantaretei, precum si Eva Longoria, care a spus ca Selena a avut o influenta majora asupra carierei si identitatii ei. "Aceasta nu este o stea doar pentru Selena, ci pentru toate femeile latine", a spus Eva Longoria. "Desi a fost luata de langa noi mult prea devreme,…

- Coalitia pentru Sanatatea Femeii a lansat studiul "Povara cancerului de san in Romania. Beneficiile investigatiei intr-un program de screening pentru cancerul de san", din care reiese ca, in anul curent au fost diagnosticate cu cancer de san 7.449 de femei, ceea ce inseamna ca, in fiecare zi, sunt…

- Corpul actorului ar fi fost gasit pe caldaram, langa o cladire din Los Angeles, vineri noaptea, dupa ce ar fi sarit in gol, potrivit unor surse citate de TMZ. Brad Bufanda lasat un bilet de adio, pe care erau trecute numele parintilor si in care le-ar fi multumit persoanelor importante din…

- Inca un deces socheaza lumea filmului de la Hollywood. In varsta de doar 34 de ani, actorul Brad Bufanda, cunoscut pentru rolurile in seriale precum „Veronica Mars” și „Malcolm in the Middle”, s-a sinucis.Potrivit unor surse citate de TMZ, corpul actorului ar fi fost gasit pe trotuar, langa…

- Nu e nicio surpriza pentru nimeni cand spunem ca e una dintre cele mai talentate actrițe de la Hollywood. La fel și ca e extrem de frumoasa și ca reușește inca sa cucereasca pe oricine de la o prima privire! Ce nu știam noi, insa, despre ea e faptul ca știe sa danseze și ca o face nu ca orice amator…

- Enrique Iglesias, cu trei premii inclusiv pentru cel mai bun artist al anului, alaturi de Prince Royce și CNCO, cu patru premii fiecare, au fost marii caștigatori ai celei de-a treia ediții a galei Latin American Music Awards (Latin AMA) care s-a desfașurat joi seara la Los Angeles, relateaza EFE.…

- Prințesa Charlene a fost, aseara, reprezentanta Casei Princiare din Monaco la un eveniment care a avut loc in Los Angeles. E vorba despre Premiile Prințesei Grace, decernate anual la Hollywood. Prințesa Charlene (39) Acolo, soția Prințului Albert a fost primita cu un buchet de flori oferit de fetița…

- Deși au sisteme de securitate costisitoare, casele celebritaților de la Hollywood cad des prada hoților. Așa s-a intamplat, din pacate, și cu reședința artistei Mariah Carey din Los Angeles. Casa artistei a fost pradata de hoți Potrivit TMZ, casa artistei din Los Angeles a fost pradata de hoți in timp…

- Este prezenta pe marile ecrane de mai bine de doua decenii, iar Catherine Zeta-Jones inca mai face ravagii pe covorul roșu. Luni, actrița in varsta de 48 de ani a avut un aspect foarte tineresc la un eveniment organizat la Cannes. A aratat spectaculos cu ocazia unei sesiune foto pentru noul sau film,…