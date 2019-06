Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul scandalului legat de votul din Diaspora, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Anterior, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Dancila sa-i demita "imediat"…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, demiterea imediata a ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu, respectiv Carmen Dan, pentru modul in care au fost organizate alegerile, informeaza Agerpres.ro Dupa atatea probleme este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, este asteptat pe data de 10 iunie in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica blocajele inregistrate duminica la votul romanilor din diaspora, transmite Agerpres.roBiroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, in acest sens,…

- PNL și USR cer demisia ministrului de Externe pentru modul in care au fost organizate alegerile europarlamentare in diaspora. Este greu de spus ca nu au fost bine organizate, a raspuns Teodor Meleșcanu. El avanseaza ideea unui vot extins pe mai multe zile la viitoarele alegeri.

- * Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care s-a desfasurat procesul de votare in diaspora. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate in legatura cu modul in care s-a desfasurat votul in diaspora, cu ocazia alegerilor…

- Sute de persoane au pornit in marș din Piața Victoriei din București, spre Ministerul Afacerilor Externe, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de modul in care au fost organizate alegerile la secțiile de votare din strainatate și pentru a cere demisia ministrului Teodor Meleșcanu. Protestatarii s-au…

- Rareș Bogdan a declarat, duminica seara, ca a înregistrat o plângere penala împotriva ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, și a ministrului de Interne, Carmen Dan, din cauza modului în care au fost organizate alegerile europarlamentare în diaspora.”Astazi…