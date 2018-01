Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, in anul 2017, 17 cursuri pentru șomerii din evidența sa. In aceasta perioada, Agenția face inscrieri pentru o noua serie de programe de formare profesionala. Potrivit directorului executiv al instituției, Kelemen Tibor, pentru…

- Sportivii covasneni au obținut rezultate bune la concursul național de schi GERAR 2018 Pe partiile de schi de la Șugaș Bai și Valea Mare s-a desfașurat, in perioada 25-27 ianuarie a.c., a ediția a X-a concursului național de schi GERAR 2018. La concursul care a fost organizat de Palatul Copiilor Sf.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a postat pe site-ul propriu, date actualizate in permanența, legate de tinerii „NEETs”, pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa depuna proiecte de finanțare cu obiective ce vizeaza acest grup țina. „NEETs” sunt definiți acei tineri cu varsta…

- Un numar de 2910 persoane din totalul celor 7130 inregistrate in anul 2017 din evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, și cuprinse in masuri active de ocupare, s-au angajat, arata datele recente prezentate de conducerea instituției. In 2017, totalul persoanelor pe care le-am avut…

- 254 de locuri de munca sunt vacante in acest moment in județ, potrivit evidențelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare. Dintre acestea 19 sunt pentru cei cu studii superioare, 66 pentru persoanele fara calificare, iar restul de 169 pentru cei cu studii medii. In continuare…

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara anunța organizarea selecției pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara 2018 (minim 2 luni). Condiții de participare: – varsta cuprinsa ȋntre…

- Prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, angajatorii din judet pun la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 172 de joburi, 100 dintre ele in producție și prestari servicii. Nu mai puțin de 14 firme de profil sunt in cautare de fasonatori,…

- De cațiva ani, cei care doresc sa lucreze in strainatate au posibilitatea sa consulte ofertele din spațiul comunitar prin intermediul consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui. “Anul trecut, 118 persoane din județ s-au inregistrat in baza de date…

- 7.443 de cereri inregistrate in județul Covasna in campania 2017, au fost autorizate la plata finala, arata datele centralizate pana marți, de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Conform datelor prezentate intr-un comunicat de presa al APIA se arata ca in județul Covasna, numarul…

- Laura Toporascu Angajatorii din județul Vaslui nu s-au inghesuit sa incadreze in munca persoane in varsta, care mai au cațiva ani pana la indeplinirea condițiilor de pensionare, deși statul le acorda o subvenție lunara de 900 de lei. Potrivit datelor oferite de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței…

- In judetul Brasov erau, la finalul anului trecut, 7.353 de persoane fara un loc de munca, conform datelor furnizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). La solicitarea newsbv.ro, directorul executiv al institutiei, Liliana Dragomir, ne-a prezentat si care este structura in ceea…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Persoanele cu domiciliul in județul Covasna, care corespund cerintelor posturilor oferite de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna, care prin serviciul de ocupare EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura (sunt solicitate…

- Cu 10,19 la suta, județul Vaslui se menține pe locul al doilea la nivel național in privința ratei șomajului. Inceputul de an i-a gasit pe mulți vasluieni fara un loc de munca și, din nefericire pentru ei, cu șanse mici de angajare in viitor. Pe tot parcursul lui 2017, rata șomajului a fost ingrijoratoare…

- Persoanele care se prezinta la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Dolj pentru a solicita acordarea indemnizației de șomaj, inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca sau acordarea altor drepturi legale nu mai trebuie sa prezinte ...

- Programul național de reabilitare termica pare sa se fi blocat in județul Covasna. Fie din cauza birocrației stufoase, fie din cauza lipsei de interes a oamenilor, ori din cauza ințelegerii deficitare a beneficiilor pe care le poate avea depunerea unei astfel de cereri de finanțare, cu mai puțin de…

- Un scandal cu note comice a izbucnit la o importanta institutie timiseana, unde seful cel mare a fost nevoit sa plece din cauza unui conflict cu directoarea adjuncta. Ciudatenia s-a petrecut la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Timis, unde directorul Marcel Miclau nu se mai intelegea…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 135 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 92, Agenția Locala Barlad – 13, Agenția Locala Huși – 30 Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna va continua, luna aceasta, zece cursuri pe care le-a lansat in anul 2017. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții AJOFM Covasna, in luna ianuarie nu va porni niciun curs nou, deoarece bugetul instituției inca nu a fost aprobat.…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- Veste imbucuratoare de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj. „Avem un an de exceptie, cu realizari cum nu am mai avut. Numarul somerilor a fost in continua scadere. La ora actuala avem 8635 de someri, di...

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava, Danuț Burgheaua a anunțat ca, in primele 11 luni din 2017, instituția a oferit suport pentru incadrarea a 17.719 persoane. Potrivit șefului AJOFM, cererea din partea angajatorilor s-a concretizat prin 19.742 de locuri…

- Agentii economici din județul Covasna incep sa fie interesați sa incadreze in munca ucenici. Cinci astfel de contracte sunt inregistrate la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, acestea fiind primele incadrari in acest fel in județ, dupa o lunga perioada de timp. „Am finalizat…

- Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca in cursul acestei luni sunt programate sa inceapa cursuri de formare profesionala pentru peste 80 de persoane. „Am angajat toata suma pentru formarea profesionala, (…) astfel ca in luna decembrie incep cursuri…

- In data de 10 decembrie 2017, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna a aniversat 19 ani de activitate, pe parcursul carora s-a dezvoltat pentru a se adapta necesitaților societații actuale, a transmis conducerea AJOFM Covasna, care a anunțat ca joi, 14 decembrie, organizeaza, cu acest…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, vineri, 8 decembrie, o mini-bursa a locurilor de munca, in trei localitați covasnene.29 de persoane au fost selectate in vederea participarii la interviuri sau pentru susținerea unor probe de lucru, in vederea angajarii.…

- Sotia directorului unei institutii din municipiul Botosani a incetat din viata, ieri, in timp ce se afla la o consultatie intr-un cabinet medical aflat in zona Centrului Vechi. Laura Gina Dimitiru, in varsta de 57 de ani, sotia lui Teodor Dimitriu, directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj va organiza in data de 8 decembrie, la Targu Jiu, o bursa a locurilor de munca. Un angajator danez cauta muncitori pentru cules mazare de pe plantatii din Danemarca si Portuga...

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a facut publica lista locurilor de munca vacante, la data de 28 noiembrie. Astfel, angajatorii din Alba scot la concurs 402 posturi, in diferite domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Sortator produse-WMW INTERMEDIA…

- Mii de gorjeni aflati in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj au beneficiat anul acesta de concedii medicale. Potrivit conducerii institutiei, somerii gorjeni solicita concedii medicale pentru a-și prelungi perioada in care beneficiaza de indemnizație de ...

- Cutremur pe piata automotive din Arad. Takata s-a vandut! Informația a fost facuta publica de catre Ziarul Financiar, iar cumparatorii sunt americanii de la Key Safety Systems, un alt jucator cunoscut pe piața automotive din Romania. Takata Corporation este o companie japoneza specializata…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, luni, la solicitarea unor agenți economici, o mini-bursa a locurilor de munca, in localitatea covasneana Reci, in urma careia șase persoane au fost invitate la interviuri in vederea angajarii. La eveniment au participat…

- ITM Covasna va incheia acțiunea de conștientizare și control cu privire la utilizarea corecta a produselor cu conținut de silice cristalina, la finele anului. Acțiunea a demarat in 27 aprilie 2017. Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții I.T.M. Covasna, obiectivul general al campaniei…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Ilfov a anunțat, astazi, ca sunt disponibile un numar de 300 de locuri de munca in domeniul agricol prin intermediul retelei EURES.

- Carasenii interesati de munca sezoniera in agricultura au oportunitatea emigrarii in acest scop in Portugalia, in prima parte a anului viitor, pentru culesul zmeurei. Cele 300 de posturi sunt disponibile prin intermediul ramurii nationale Eures. Durata contractului este de aproximativ trei…

- Un curs de competențe sociale și civice este programat sa inceapa in cursul lunii decembrie (a.c.), la Sfantu Gheorghe, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Cursul va fi adresat șomerilor aflați in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca…

- La Suceava va avea loc o Bursa a locurilor de munca pentru persoanele care se vor elibera din detenție. Bursa va fi organizata pe 29 noiembrie, incepind cu ora 11.00, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca. Potrivit AJOFM, deținuții care urmeaza sa se elibereze din Penitenciar sint…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat, de la inceputul acestui an, 77 de cereri din partea unor persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES. Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocupartea Forței…

- Rata șomajului din județ a ajuns, la finele lunii octombrie, la 4,23%, fiind cu 0,01 puncte procentuale fața de cea inregistrata in luna anterioara, arata datele prezentate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Directorul executiv al instituției, Kelemen Tibor, a declarat…

- Un numar de 10.739 de cereri ale fermierilor covasneni au fost autorizate la plata pentru suprafața din campania 2017, conform datelor centralizate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), pana la data de 10 noiembrie 2017. In județul Covasna, in campania 2017 au fost depuse 13.021…

- Societatea de salubrizare TEGA SA din Sfantu Gheorghe, care presteaza serviciul de deszaperize in municipiul reședința de județ, este pregatita pentru iarna. Directorul societații, Mathe Laszlo, a declarat vineri, ca societatea are utilaje și materiale pregatite pentru deszapezire. „Chiar stam foarte…

- Numarul somerilor salajeni este in scadere, potrivit datelor furnizate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj. Astfel, la nivelul judetului existau, la finele lunii octombrie, 4.812 persoane fara un loc de munca, mai putine cu 760 decat in luna anterioara. In ceea ce…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea anunța ca sunt disponibile, in aceasta perioada, 351 locuri de munca vacante. Cei care doresc sa se angajeze au la dispoziție o gama variata de domenii, atat pentru calificați, cat și pentru necalificați. Cele mai multe locuri…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba, prin serviciul de ocupare Eures Romania, ofera 800 locuri de munca vacante in Spania. Firma SUREXPORT cauta 400 de femei și 200 de cupluri, pentru munca sezoniera de recoltat de capsuni, campania 2018 (nu se solicita experiența). Sun cautate…

- Pentru luna decembrie, un angajator vasluian a inștiințat Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) cu privire la efectuarea de disponibilizari colective. Este vorba despre concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din motive care nu țin de salariat, a unui numar de…

- AJOFM Vaslui organizeaza un curs gratuit de agenți de securitate pentru șomerii aflați in evidența. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui face in aceasta perioada inscrieri pentru cursul de agent de securitate. Cursul este gratuit pentru toți cei aflați in evidența instituției…

- Aproape jumatate din numarul persoanelor prezente la minibursa locurilor de munca organizata vineri, 3 noiembrie, la Sfantu Gheorghe, au fost invitate la interviuri sau probe de lucru, in vederea angajarii, conform datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Mini-bursa,…

- Un numar de 26.004 locuri de munca sunt vacante, luni, la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti, in Prahova, in Sibiu si in Arad. Mai putin de o suta de posturi disponibile sunt in judetele Suceava, Bacau, Covasna, Giurgiu si Caras-Severin, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Campania de recoltare a cartofilor a ajuns la final in județul Covasna. Producția medie la hectar, de 28,3 tone, este mai mare decat in anii anteriori, arata datele Direcției județene pentru Agricultura. Prețurile sunt, insa, mai mici. Directorul executiv al Direcției pentru Agricultura a județului…