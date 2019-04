Stiri pe aceeasi tema

- Deși dispune de doi poli de creștere economica, Prahova și Argeș, regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia se afla pe locul al V-lea ca venituri medii lunare/persoana și venituri nete pe gospodarie, dupa regiunile București-Ilfov, Centru, Nord-Vest și Vest, și pe locul al VI-lea, ca PIB pe cap de locuitor.…

- Stațiile locale Antena 1, transformate in posturi regionale Antena 3. Antena 3 Pitesti devine post regional pentru Argeș, Dambovița, Olt și Valcea Serie de modificari importante in structurile Antena Group și Antena 3. Stațiile regionale ale Antenei 1 au fost preluate de Antena 3 și vor purta numele…

- Federația Elevilor din Romania, federație reprezentativa a elevilor din Romania, in curs de constituire, formata din urmatoarele asociații reprezentative ale elevilor: Constanța, Maramureș, Calarași, Valcea, Bacau, București și Ilfov, solicita Ministerului Transportului și Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- Sambata, 30 martie, Programul Național Cantus Mundi organizeaza, la nivel național, evenimente muzicale cu ocazia „Orei Pamantului”, in intervalul orar 20:30 – 21:30. Peste 12.000 de copii și tineri din corurile Cantus Mundi se vor reuni sub sloganul internațional al World Wide Fund for Nature (WWF)…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) reia protestele de strada, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Doua mii de masini vor fi parcate, miercuri, in fata Guvernului, iar…

- Fermierii români au la dispozitie anul acesta 51 milioane de euro ca sa-si amenajeze livezi si sa îsi promoveze fructele. Cine vrea sa acceseze aceste fonduri de la Uniunea Europeana trebuie sa depuna un proiect, la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. …

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare cod galben de ninsori pentru mai multe județe, inclusiv Cluj. Potrivit ANM, vom avea parte de ninsori și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte și polei. Avertizarea intra in vigoare miercuri…